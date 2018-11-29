"Судили зрадники": названі імена людей, які вирішували долю моряків у Криму

Колаж РБК-Україна

Після окупації судді перейшли на бік ворога

Українських моряків, які опинилися в полоні РФ після конфлікту в Азовському морі 27 листопада, судили люди, які зрадили Україну і прийняли присягу окупаційній владі. Про це повідомляє ТСН.

В окупованому Сімферополі пройшли засідання так званого суду, на яких обирали міру запобіжного заходу для українських моряків, незаконно захоплених в полон російськими військовими.

З'ясувалося, що судді – це колишні служителі судової системи України. Після анексії вони порушили присягу судді і перейшли на службу до окупаційної владі. Їх імена – Віктор Можелянський, Андрій Долгополов і Михайло Білоусов.

Також з'ясувалося, що ці судді і раніше обслуговували окупаційний режим. Вони вибирали запобіжні заходи для українців і кримських татар, яких заарештовували після окупації за звинуваченням у надуманих злочинах. У більшості випадків вони визнавали обвинувачених винними і відправляли їх за грати або під умовний арешт.

Під час засідання суду над українськими моряками, будівлю охороняли сотні російських силовиків, а всередину пустили тільки російських журналістів з пропагандистських телеканалів.

Українських військових прийшли підтримати кримські татари, але їх в будівлю суду не пустили.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що полонений український офіцер в "суді" окупантів попросив перекладача.

А також розповідали про те, що у захопленні моряків брав участь екс-військовослужбовець ВМС України.

Відео: РБК-Україна