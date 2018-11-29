"Судили зрадники": названі імена людей, які вирішували долю моряків у Криму

Після окупації судді перейшли на бік ворога
Українських моряків, які опинилися в полоні РФ після конфлікту в Азовському морі 27 листопада, судили люди, які зрадили Україну і прийняли присягу окупаційній владі. Про це повідомляє ТСН.
В окупованому Сімферополі пройшли засідання так званого суду, на яких обирали міру запобіжного заходу для українських моряків, незаконно захоплених в полон російськими військовими.
З'ясувалося, що судді – це колишні служителі судової системи України. Після анексії вони порушили присягу судді і перейшли на службу до окупаційної владі. Їх імена – Віктор Можелянський, Андрій Долгополов і Михайло Білоусов.
Також з'ясувалося, що ці судді і раніше обслуговували окупаційний режим. Вони вибирали запобіжні заходи для українців і кримських татар, яких заарештовували після окупації за звинуваченням у надуманих злочинах. У більшості випадків вони визнавали обвинувачених винними і відправляли їх за грати або під умовний арешт.
Під час засідання суду над українськими моряками, будівлю охороняли сотні російських силовиків, а всередину пустили тільки російських журналістів з пропагандистських телеканалів.
Українських військових прийшли підтримати кримські татари, але їх в будівлю суду не пустили.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що полонений український офіцер в "суді" окупантів попросив перекладача.
А також розповідали про те, що у захопленні моряків брав участь екс-військовослужбовець ВМС України.
Відео: РБК-Україна