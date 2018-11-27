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"Вместе учились": в захвате моряков участвовал экс-военнослужащий ВМС Украины

STYLERЖизнь    27.11.2018 - 13:56
"Вместе учились": в захвате моряков участвовал экс-военнослужащий ВМС Украины
Коллаж РБК-Украина

Военный закончил Академию ВМС в Севастополе

Один из военных РФ, который напал на украинских моряков в Азовском море, оказался выпускником Севастопольской Академии ВМС имени Нахимова и бывшим украинским военным. Об этом сообщает сайт "Миротворец".

Одним из членов экипажа погранично-сторожевого корабля ВСБ РФ "Изумруд" оказался некий Дмитрий Трибушин из Джанкоя, 1991 года рождения. Трибушин в 2013 году окончил севастопольскую Академию ВМС им. Нахимова. После учебы он служил в бухте Балаклава на пограничном катере.

В 2014 году он предал Украину и перешел на сторону российских оккупантов в Крыму.

"В 2014 году после нападения российских захватчиков на Украину вышел в Одессу, однако сразу же вернулся в Крым и присягнул российским оккупантам. Теперь он плавает на корабле ФСБ "Изумруд" и расстреливает наших моряков", - говорится в сообщении.

&quot;Вместе учились&quot;: в захвате моряков участвовал экс-военнослужащий ВМС Украины

Скриншот (myrotvorets.news)

В марте 2014 года севастопольская Академия ВМС им. Нахимова перешла под контроль оккупантов. Во время церемонии, которую устроили оккупационные власти и подняли над Академией флаг РФ, курсанты спели гимн Украины.

&quot;Вместе учились&quot;: в захвате моряков участвовал экс-военнослужащий ВМС Украины

Скриншот фото (myrotvorets.center)

После выпуска 103 курсанта, 50 офицеров и командование Академии выехали в Одессу. Часть из них продолжила обучение и работу в местной военной академии, а после – они получили назначения на катера ВМФ Украины, в том числе и на те, которые были захвачены 25 ноября в Азовском море.  

Напомним, ранее мы опубликовали список украинских моряков, которые были захвачены во время нападения в Керченском проливе военными РФ.

А также мы сообщали о том, что Бабченко высказался о нападении РФ на украинский флот и военном положении.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины войнаАзовское мореконфликт
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