"Разом навчалися": в захопленні моряків брав участь екс-військовослужбовець ВМС України

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Військовий закінчив Академію ВМС в Севастополі

Один з військових РФ, який напав на українських моряків в Азовському морі, виявився випускником Севастопольської Академії ВМС імені Нахімова та колишнім українським військовим. Про це повідомляє сайт "Миротворець".

Одним з членів екіпажу прикордонно-сторожового корабля ВСБ РФ "Смарагд" виявився Дмитро Трибушин з Джанкоя, 1991 року народження. Трибушин в 2013 році закінчив севастопольську Академію ВМС ім. Нахімова. Після навчання він служив в бухті Балаклава на прикордонному катері.

В 2014 році він зрадив Україну і перейшов на бік російських окупантів в Криму.

"В 2014 році після нападу російських загарбників на Україну вийшов в Одесу, однак відразу ж повернувся в Крим і присягнув російським окупантам. Тепер він плаває на кораблі ФСБ "Смарагд" і розстрілює наших моряків", - йдеться в повідомленні.

Скріншот (myrotvorets.news)

У березні 2014 року севастопольська Академія ВМС їм. Нахімова перейшла під контроль окупантів. Під час церемонії, яку влаштувала окупаційна влада і підняла над Академією прапор РФ, курсанти заспівали гімн України.

Скріншот фото (myrotvorets.center)

Після випуску 103 курсанта, 50 офіцерів і командування Академії виїхали до Одеси. Частина з них продовжила навчання та роботу в місцевій військовій академії, а після – вони отримали призначення на катери ВМФ України, в тому числі і на ті, які були захоплені 25 листопада в Азовському морі.

Нагадаємо, раніше ми опублікували список українських моряків, які були захоплені під час нападу в Керченській протоці військовими РФ.

А також ми повідомляли про те, що Бабченко висловився про напад РФ на український флот і воєнний стан.

Відео: РБК-Україна