"Давайте на пальцах": Бабченко о нападении РФ на украинский флот и военном положении

Фото: коллаж РБК-Украина

Журналист с сарказмом высказался о расследовании атаки в Азовском море, которым займется международное сообщество

Проживающий в Украине известный российский журналист Аркадий Бабченко, на которого хотели совершить покушение, прокомментировал нападение ФСБ РФ на украинские катера и вопрос о введении военного положения. Он написал на своей странице в соцсети Facebook, что РФ совершила акт неприкрытой агрессии против Украины в ее водах с применением авиации и флота.

"Хорошо. Давайте на пальцах. Что изменилось с 2014 и почему тогда нельзя было вводить военное положение, а сейчас можно? Изменилась многое. Очень многое. Но главное - изменилась правовая предпосылка. От "это не мы, нас там нет, в любом военторге купить можно, гражданская война, референдум" до неприкрытого нападения России на Украину в ее водах с открытым применением российской автации и флота. Чувствуете разницу? Эй, Европа, на нас напали! Помоги! Кто напал? Россия! Есть доказательства? Да. Вот российские военные, вот обстрелы с той стороны, вот Гиркин.

Хорошо. Мы проведем расследование и по его результатам...", - говорится в публикации

Также он с сарказмом высказался о расследовании атаки в Азовском море, которым займется международное сообщество, и сопоставляет его с остальной российской интервенцией в Украину в 2014 года.

"А когда будут результаты? Ну... Надо провести расследование. Собрать заседание. Отложить. Перенести. Принять. Написать резолюцию... Но на нас напали! ОБСЕ не фиксирует присутствия российских войск на Донбассе. Ждите ответа оператора. Вы же помните, что за эти четыре года ОБСЕ так и не зафиксировала присутствия российской армии? Ну так теперь она есть. Получите, распишитесь", - пишет он.

"Вот наиглавнейшее изменение. Кардинальное. И я очень надеюсь, что в этот раз обеспокоенностью и озабоченностью дело уже не ограничится", - добавил Бабченко.

"Далее. Изменилась экономическая ситуация. В 2014 страна была на грани дефолта. Вы же помните, что экономисты как один говорили - дефолта не избежать. Сейчас про дефолт речи нет. Вообще", - пишет он.

"Порошенко, конечно, попал в адову ситуацию. Кстати, вы же помните, что война началась, когда у страны не было Президента? Надеюсь, помните. Так вот, Порошенко вынужден лавировать между обрушением экономики и сопротивлением агрессии в ситуации, когда нет ничего. Вот вообще ничего. Ни армии, ни экономики, ни работающих государственных институтов. Четыре года ему это худо бедно удавалось. Что-то налавировал. Выиграли время. Начали строить армию. Получили транши. Избежали дефолта", - считает журналист.

"Можно было сделать лучше? Наверное. Я не знаю. Я не обладаю всей полнотой информации. Я не знаю, какое должно было быть принято решение. Вот у тебя ситуация - военное положение и обрушение экономики, или лавирование через пень колоду, выигрывание времени и построение того, что хотя бы так, хотя бы криво, можно построить. Выбирай...", - говорится в его сообщении

"Можно ли драть власть за то, что не было сделано лучше? Нужно. Нужно драть! Ты взял на себя ответственность - делай! Но, согласитесь, разница между тем, чтобы драть власть за факапы и "барыги ведут бизнес на крови, война выгодна власти, газовый геноцид, все на борьбу с шоколадным ворьем, даешь третий Майдан" - гигантская. Чувствуете эту разницу риторики? Это и есть основной пафос моих постов", - сказал Бабченко.

Также он признался, что не знает, почему инцидент в Азовском море произошел именно теперь - за несколько месяцев до президентских выборов в Украине.

"Я не знаю, почему Россия открыто напала только за два месяца до выборов. То есть, знаю, конечно, потому что понимаю, какие процессы в рейхе происходят. Ну, вот он дошел до этой стадии только сейчас. Почему? Надеюсь, мы все когда-нибудь сможем задать Путину этот вопрос на скамье подсудимых", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/babchenkoa

Ранее сообщалось, что журналист Аркадий Бабченко убежден, что РФ готовила массовые террористические акты по всей Украине.

Напомним, после введения военного положения в Украине возможно введение комендантского часа и в некоторых случаях - ограничение свободы передвижения.

Также мы писали о том, что известный российский музыкант Алексей "Профессор" Лебединский прокомментировал нападение РФ в Азовском море.

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Видео: РБК-Украина