"Зла не хватает уже": Профессор Лебединский об обстреле украинских кораблей

Фото: коллаж РБК-Украина

Российский артист поддержал украинцев после нападения ФСБ в Азовском море

Известный российский музыкант Алексей "Профессор" Лебединский, эмигрировавший в США, который ранее жестко критиковал агрессию РФ против Украины, прокомментировал нападение в Азовском море. Артист на своей странице в соцсети Facebook признался, что его охватывает "невероятная злость и гнев по отношению к бандюгам, захватившим власть в России".

Также певец поддержал украинцев.

"Дорогие украинцы, всю эту российскую х**ту я ненавижу не меньше вашего. Даже больше. Я, хоть и давно живу в США и Украине, формально пока еще гражданин страны-урода, страны-гопника, страны-нелюдя, где даже самые светлые и порядочные люди бессильны перед тварями и живут в страхе, где детей и подростков бьют дубинками здоровые тупорылые мужланы в форме при негласной поддержке "президента", где в думе и правительстве одни выродки, сволота, ворье, идиоты и явные душевнобольные", - говорится в сообщении Алексея.

Иллюстративное фото

Музыкант рассказал, что все действия российских властей за последние много лет вызывают одни и те же чувства - стыд, позор и недоумение. Но чаще действия Кремля вызывают у него гневные эмоции.

"Стыд уже вселенский, хочется накрыть голову руками и провалиться под землю просто потому, что я имею отношение к стране Россия. Мне стыдно вынимать российский паспорт везде, везде, в любой стране мира, стыдно!, - написал артист и добавил: "Кремлевские гаденыши, когда ж вас чума сразит, наконец?"

"И есть ли конец у этого мракобесия? Есть ли сила, способная выкинуть из кабинетов России этих тварей?? Пока не видно... И миллионы придурков, подонков и обманутых лохов поддерживают эту нечисть... Стыд вселенский. Провалиться... С**и, б**дь, конченые, зла не хватает уже", - не сдержал эмоции Лебединский.

Скрин: facebook.com/ProfessorLebedinsky

В комментариях к сообщению подписчики Лебединского высказывают солидарность с мнением артиста:

"Глубоко солидарна";

"Кремлевские гаденыши - не вся страна. Мы тоже, ты, и, и такие как мы - дети своей страны. И мы должны бороться и не давать гаденышам окончательно украсть у нас родину";

"Да, Алексей, далее прикрываться "гражданской войной" с "народом Донбасса" РФ не получится. Завтра, тьху... уже сегодня будет введено военное положение на 60 дней";

"Миллионы придурков, подонков и обманутых лохов". Социологически исчерпывающе";

"Неистово плюсую. Стремно говорить что ты айтишник из России - сразу такие "хакер?" и давай копам звонить, шпиона поймали";

"К сожалению, это так... серьезной силы противостоять нет, оппозиции как таковой нет. Все было уничтожено властью Путина . Беспредел во всем и просвета не видать"...

Скрин: facebook.com/ProfessorLebedinsky

Как сообщалось ранее, стали известны имена трех украинских моряков, пострадавших во время нападения и захвата ФСБ Российской Федерации в Азовском море, это 18-летний Андрей Эйдер, 24-летний Андрей Артеменко и 24-летний Василий Сорока. Также в сети рассказали о захваченном в плен капитане украинского малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" 31-летнем Романе Мокряке и командире малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" Богдане Небылице.

Ранее мы писали, что по словам главы столичной юстиции Станислава Куценко, после введения военного положения в Украине возможно введение комендантского часа и в некоторых случаях - ограничение свободы передвижения.

Также мы сообщали о том, что ветеран АТО рассказал, будет ли мобилизация.

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Видео: РБК-Украина