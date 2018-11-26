"Зла не вистачає": Професор Лебединський про обстріл українських кораблів

Фото: колаж РБК-Україна

Російський артист підтримав українців після нападу ФСБ в Азовському морі

Відомий російський музикант Олексій "Професор" Лебединський, який емігрував у США, який раніше жорстко критикував агресію РФ проти України, прокоментував напад в Азовському морі. Артист на своїй сторінці в соцмережі Facebook зізнався, що його охоплює "неймовірна злість і гнів по відношенню до бандюг, які захопиои владу в Росії".

Також співак підтримав українців.

"Дорогі українці, всю цю російську х**ту я ненавиджу не менше вашого. Навіть більше. Я, хоч і давно живу у США та Україні, формально поки ще громадянин країни-виродка, країни-гопника, країни-недолюдка, де навіть найсвітліші і порядні люди безсилі перед тварюками і живуть у страху, де дітей і підлітків б'ють кийками здорові тупорилі мужлани у формі за негласної підтримки "президента", де в думі і уряді одні виродки, сволота, злодії, ідіоти та явні душевнохворі", - йдеться в повідомленні Олексія.

Ілюстративне фото

Музикант розповів, що всі дії російської влади за останні багато років викликають одні й ті ж почуття - сором, ганьбу і здивування. Але частіше дії Кремля викликають у нього гнівні емоції.

"Сором вже вселенський, хочеться накрити голову руками і провалитися під землю просто тому, що я маю відношення до країні Росія. Мені соромно виймати російський паспорт скрізь, скрізь, в будь-якій країні світу, соромно!, - написав артист і додав: "Кремлівські гадьониши, коли ж вас чума уб'є, нарешті?"

"І є кінець у цього мракобісся? Чи є сила, здатна викинути з кабінетів Росії цих тварюк?? Поки не видно... І мільйони дурнів, покидьків і ошуканих лохів підтримують цю нечисть... Сором вселенський. Провалитися... С**і, б**дь, кінчені, зла не вистачає", - не стримав емоції Лебединський.

Скрін: facebook.com/ProfessorLebedinsky

У коментарях до повідомлення підписники Лебединського висловлюють солідарність із думкою артиста:

"Глибоко солідарна";

"Кремлівські гадьониши - не вся країна. Ми теж, ти, і, і такі як ми - діти своєї країни. І ми повинні боротися і не давати гадьонишам остаточно вкрасти у нас батьківщину";

"Так, Олексій, далі прикриватися "громадянською війною" з "народом Донбасу" РФ не вийде. Завтра, тьху ... вже сьогодні буде запроваджено воєнний стан на 60 днів";

"Мільйони придурків, покидьків і ошуканих лохів". Соціологічно вичерпно";

"Несамовито плюсую. Стрьомно говорити що ти айтішник з Росії - одразу такі " хакер?" і давай копам дзвонити, шпигуна спіймали";

"На жаль, це так ... серйозної сили протистояти немає, опозиції як такої немає. Все було знищено владою Путіна. Беспредел в усьому і просвіту не видно" ...

Скрін: facebook.com/ProfessorLebedinsky

Як повідомлялося раніше, стали відомі імена трьох українських моряків, постраждалих під час нападу і захоплення ФСБ Російської Федерації в Азовському морі, це 18-річний Андрій Ейдер, 24-річний Андрій Артеменко та 24-річний Василь Сорока. Також в мережі розповіли про захопленого в полон капітана українського малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ" 31-річного Романа Мокряка та командира малого броньованого артилерійського катера "Нікополь" Богдана Небилицю.

Раніше ми писали, що за словами голови столичної юстиції Станіслава Куценка, після введення воєнного стану в Україні можливо введення комендантської години і в деяких випадках - обмеження свободи пересування.

Також ми повідомляли про те, що ветеран АТО розповів, чи мобілізація.

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Відео: РБК-Україна