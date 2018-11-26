"Давайте на пальцях": Бабченко про напад РФ на український флот і воєнний стан

Фото: колаж РБК-Україна

Журналіст із сарказмом висловився про розслідування атаки в Азовському морі, яким займеться міжнародна спільнота

Відомий російський журналіст Аркадій Бабченко, який проживає в Україні та на якого хотіли здійснити замах, прокоментував напад ФСБ РФ на українські катери і питання про введення воєнного стану. Він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що РФ вчинила акт неприхованої агресії проти України в її водах із застосуванням авіації і флоту.

"Добре. Давайте на пальцях. Що змінилося з 2014 і чому тоді не можна було вводити воєнний стан, а зараз можна? Змінилося багато. Дуже багато. Але головне - змінилася правова передумова. "Це не ми, нас там немає, в будь-якому військторзі купити можна, громадянська війна, референдум" до неприкритого нападу Росії на Україну в її водах з відкритим застосуванням російської автации і флоту. Відчуваєте різницю? Гей, Європа, на нас напали! Допоможи! Хто напав? Росія! Є докази? Так. От російські військові, ось обстріли з тієї сторони, ось Гіркін. Добре. Ми проведемо розслідування і за його результатами...", - йдеться у публікації

Також він із сарказмом висловився про розслідування атаки в Азовському морі, яким займеться міжнародне співтовариство, і зіставляє напад з іншою російською інтервенцією в Україну із 2014 року.

"А коли будуть результати? Ну... Треба провести розслідування. Зібрати засідання. Відкласти. Перенести. Прийняти. Написати резолюцію... Але на нас напали! ОБСЄ не фіксує присутність російських військ на Донбасі. Чекайте відповіді оператора. Ви ж пам'ятаєте, що за ці чотири роки ОБСЄ так і не зафіксувала присутності російської армії? Ну так тепер вона є. Отримаєте, розпишіться", - пише він.

"Ось найважливіша зміна. Кардинальна. І я дуже сподіваюся, що цього разу стурбованістю і стурбованістю справа вже не обмежиться", - додав Бабченко.

"Далі. Змінилася економічна ситуація. У 2014 країна була на межі дефолту. Ви ж пам'ятаєте, що економісти як один говорили - дефолту не уникнути. Зараз про дефолт мови немає. Взагалі", - пише він.

"Порошенко, звичайно, потрапив у ситуацію адову. До речі, ви ж пам'ятаєте, що війна почалася, коли у країни не було Президента? Сподіваюся, пам'ятаєте. Так от, Порошенко змушений лавірувати між обваленням економіки і опором агресії в ситуації, коли немає нічого. Ось взагалі нічого. Ні армії, ні економіки, ні працюючих державних інститутів. Чотири роки йому це худо бідно вдавалося. Щось налавировал. Виграли час. Почали будувати армію. Отримали транші. Уникли дефолту", - вважає журналіст.

"Можна було зробити краще? Напевно. Я не знаю. Я не володію всією повнотою інформації. Я не знаю, яке повинне було бути ухвалене рішення. Ось у тебе ситуація - військове положення і обвалення економіки, або лавірування через пень колоду, вигравання часу і побудова того, що хоча б так, хоча б криво, можна побудувати. Обирай...", - йдеться в його повідомленні

"Чи можна дерти владу за те, що не було зроблено краще? Потрібно. Потрібно дерти! Ти взяв на себе відповідальність - роби! Але, погодьтеся, різниця між тим, щоб дерти владу за факапи і "бариги ведуть бізнес на крові, війна вигідна владі, газовий геноцид, всі на боротьбу з шоколадним злодіями, даєш третій Майдан" - гігантська. Відчуваєте цю різницю риторики? Це і є основний пафос моїх постів", - сказав Бабченко.

Також він зізнався, що не знає, чому інцидент в Азовському морі стався саме тепер - за кілька місяців до президентських виборів в Україні.

"Я не знаю, чому Росія відкрито напала тільки за два місяці до виборів. Тобто, знаю, звичайно, тому що розумію, які процеси в рейху відбуваються. Ну, ось він дійшов до цієї стадії тільки зараз. Чому? Сподіваюся, ми всі коли-небудь зможемо поставити Путіну це питання на лаві підсудних", - йдеться у публікації.

Скрін: facebook.com/babchenkoa

Раніше повідомлялося, що журналіст Аркадій Бабченко переконаний, що РФ готувала масові терористичні акти по всій Україні.

Нагадаємо, після введення воєнного стану в Україні можливе введення комендантської години в деяких випадках - обмеження свободи пересування.

Також ми писали про те, що відомий російський музикант Олексій "Професор" Лебединський прокоментував напад РФ в Азовському морі.

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Відео: РБК-Україна