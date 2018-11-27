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Нападение на ВМС Украины: названы имена моряков, которые попали в плен

STYLERЖизнь    27.11.2018 - 09:14
Нападение на ВМС Украины: названы имена моряков, которые попали в плен
Коллаж РБК-Украина

Всего в плену РФ оказалось 23 моряка

По официальным данным, после нападения РФ на украинские катера в Азовском море, в плен попали 23 моряка. Имена украинских военных, которые находились на катерах во время нападения, опубликовали на странице "Повернись живим" в социальной сети Facebook.

25 ноября РФ напала на украинские катера, которые двигались через Керченский пролив из Одессы в Мариуполь. Это были бронированный артиллерийский катер "Бердянск", малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу".

На момент незаконного задержания на катерах находилось 23 человека. Самому младшему из них – матросу Андрею Эйдеру, 18 лет. Самому старшему, командиру "Бердянска" Роману Мокряку – 31 год. Командиру "Никополя" Богдану Небылице – 24 года, а командиру "Яны Капу" Олегу Мельничуку – 23 года.  

 

Скриншот фото (facebook.com/backandalive)

Также в плен попали:

Старший матрос катера "Бердянск" Андрей Артеменко (1994 г.р)

Капитан 3 ранга рейдового буксира "Яны Капу" Владимир Лисовой (1984 г.р)

Старший матрос Юрий Безъязычный (1990 г.р.)

Старший матрос Богдан Головаш (1996 г.р.)

Капитан 2 ранга Денис Гриценко (1984 г.р.)

Старший матрос Вячеслав Зинченко (1998 г.р.)

Матрос Сергей Цибизов (1997 г.р.)

Капитан-лейтенант Сергей Попов (1991 г.р.)

Старшина 1 статьи Владистав Костышин (1994 г.р.)

Старший матрос Михаил Власюк (1984 г.р.)

Старший матрос Виктор Безпальченко (1987 г.р.)

Старший матрос Владимир Терещенко (1994 г.р.)

Матрос Евгений Семидоцкий (1998 г.р.)

Нападение на ВМС Украины: названы имена моряков, которые попали в пленНападение на ВМС Украины: названы имена моряков, которые попали в плен

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Напомним, ранее мы писали о том, что один из раненых украинских моряков находится в критическом состоянии.

А также рассказывали о том, что стали известны имена раненых украинских моряков.

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