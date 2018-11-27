Напад на ВМС України: названі імена моряків, які потрапили в полон

Колаж РБК-Україна

Всього в полоні РФ опинилося 23 моряка

За офіційними даними, після нападу РФ на українські катера в Азовському морі, в полон потрапили 23 моряка. Імена українських військових, які перебували на катерах під час нападу, опублікували на сторінці "Повернись живим" в соціальній мережі Facebook.

25 листопада РФ напала на українські катери, які рухалися через Керченську протоку з Одеси в Маріуполь. Це були броньований артилерійський катер "Бердянськ", малий броньований артилерійський катер "Нікополь" і рейдовий буксир "Яни Капу".

На момент незаконного затримання на катерах перебувало 23 людини. Наймолодшому з них – матросу Андрію Эйдеру, 18 років. Найстаршому, командиру "Бердянська" Роману Мокряку – 31 рік. Командиру "Нікополя" Богдану Небилиці – 24 роки, а командиру "Яни Капу" Олегу Мельничуку – 23 роки.

Скріншот фото (facebook.com/backandalive)

Також у полон потрапили:

Старший матрос катера "Бердянськ" Андрій Артеменко (1994 р)

Капітан 3 рангу рейдового буксира "Яни Капу" Володимир Лісовий (1984 р. н)

Старший матрос Юрій Без'язичний (1990 р.)

Старший матрос Богдан Головаш (1996 р. н.)

Капітан 2 рангу Денис Гриценко (1984 р. н.)

Старший матрос В'ячеслав Зінченко (1998 р. н.)

Матрос Сергій Цибизов (1997 р. н.)

Капітан-лейтенант Сергій Попов (1991 р. н.)

Старшина 1 статті Владистав Костишин (1994 р. н.)

Старший матрос Михайло Власюк (1984 р. н.)

Старший матрос Віктор Безпальченко (1987 р. н.)

Старший матрос Володимир Терещенко (1994 р. н.)

Матрос Євген Семидоцький (1998 р. н.)

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що один з поранених українських моряків перебуває в критичному стані.

А також розповідали про те, що стали відомі імена поранених українських моряків.