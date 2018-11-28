Пленный украинский офицер в "суде" оккупантов попросил переводчика

Фото: коллаж РБК-Украина

Адвокат Эдем Смедляев заявил, что решение оккупационного "суда" они будут обжаловать

Видео: YouTube / 112 Украина

Украинский военнопленный офицер - капитан захваченного россиянами во время нападения в Азовском море буксира "Яны Капу" - Олег Мельничук в "суде" воспользовался правом на переводчика, так как не понимает русский языка. Об этом в среду, 28 ноября, сообщил адвокат моряка Эдем Смедляев в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, "суд" предоставил ему российско-украинского и украинского-российского переводчика.

Адвокат заявил, что Мельничуку, также как и всем остальным захваченным украинским морякам, "как под копирку" оккупанты вынесли решение об аресте на 2 месяца - до 25 января 2019 года.

Капитан Мельничук не признает себя виновным и готов отстаивать свою позицию.

Олег Мельничук (фото: facebook.com/anton.naumlyuk)

Юрист отметил, что решение оккупационного "суда" они будут обжаловать.

Также Смедляев рассказал, что пленникам не дают позвонить своим семьям, однако Мельничуку все же удалось созвониться с отцом.

Адвокат капитана Олега Мельникова Эдем Семедляев также указывал "суду", что срок задержания его подзащитного формально истек, но "суд" не позволил даже подать ходатайство на этот счет, отметил известный журналист Антон Наумлюк в своем Facebook.

"Мельников был единственным из задержанных, кто потребовал переводчика. Он говорил и заполнял документы строго на украинском языке", - написал он.

Скрин: facebook.com/anton.naumlyuk

Подчеркнем, что накануне Олег рассказал о том, что при захвате он подвергся физическому воздействию.

"Держится хорошо. Рассказал, что когда задерживали подвергся физическому воздействию, но сильно не били. Его допросили, он рассказал, как было: "Стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали. Никакой границы мы не нарушали, виновным себя не считаю", - рассказал Наумлюк.

Как сообщалось ранее, мама одного из захваченных в Азовском море российскими спецслужбами украинского моряка с катера "Никополь" Андрея Опрыско рассказала о сыне и написала ему маленькую записку от семьи.

Также мы писали о том, что 27 ноября "киевский райсуд Симферополя" в оккупированном РФ украинском Крыму арестовал моряка с катера "Никополь" 24-летнего уроженца Христиновки Черкасской области Владислава Костышина. Как рассказала его мама, Владик после окончания учебы в феврале 2019 года должен был стать командиром судна.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина