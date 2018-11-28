"Любим, ждем": Денисова показала записку от семьи пленного моряка

Фото: коллаж РБК-Украина

Мама Андрея Опрыско работает учительницей и проживает в маленьком селе во Львовской области

Мама одного из захваченных в Азовском море российскими спецслужбами украинского моряка с катера "Никополь" Андрея Опрыско рассказала о сыне. Как говорится в сообщении украинского омбудсмена Людмилы Денисовой на странице в соцсети Facebook, Ольга Васильевна попросила передать ему маленькую записку от семьи.

Также приводится фото листка бумаги с кратким, но трогательным текстом:

"Дорогой Андрюша! Держись, любим, ждем, держимся. Мама, Оля, Андрей, Жульен", - говорится в записке.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Вчера, 27 ноября, старшего матроса с "Никополя" Андрея "суд" российских оккупантов арестовал на два месяца.

Мама Андрея работает учительницей, проживает в маленьком селе во Львовской области. С ней встретился представитель омбудсмена в западных областях Светлана Семчишин.

"Ольга Васильевна рассказала, что ее сын Андрей с детства мечтал стать моряком и служить на флоте. Главное теперь для нее - чтобы сын вернулся домой. Она ждет его, молится и любит", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мама моряка держится очень мужественно и ни на что не жалуется.

"Мой представитель поинтересовалась, какая помощь ей ​​необходима. Ольга Васильевна попросила телефон, потому что ее плохо работает и она не видит, кто звонит. А также телевизор показывает только один канал и она практически не имеет никакой информации о сыне. Договорились решить до вечера эти вопросы, а также постоянно держать связь", - также написала Денисова.

Скрин: facebook.com/denisovaombudsman

Как сообщалось ранее, 27 ноября "киевский райсуд Симферополя" в оккупированном РФ украинском Крыму арестовал моряка с катера "Никополь" 24-летнего уроженца Христиновки Черкасской области Владислава Костышина. Как рассказала его мама, Владик после окончания учебы в феврале 2019 года должен был стать командиром судна.

Напомним, во время нападения на катера ВМС Украины в Азовском море сотрудники ФБС РФ вели огонь по экипажу судна "Бердянск". Известный журналист и военный эксперт Андрей Цаплиенко привел фото обстрелянной рубки.

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Видео: РБК-Украина