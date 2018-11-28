"Любимо, чекаємо": Денісова показала записку від сім'ї полоненого моряка

Фото: колаж РБК-Україна

Мама Андрія Оприска працює вчителькою і проживає в маленькому селі у Львівській області

Мама одного з захоплених у Азовському морі російськими спецслужбами українського моряка з катера "Нікополь" Андрія Оприска розповіла про сина. Як йдеться в повідомленні українського омбудсмена Людмили Денісової на сторінці в соцмережі Facebook, Ольга Василівна попросила передати йому маленьку записку від сім'ї.

Також наводиться фото листка паперу із коротким, але зворушливим текстом:

"Дорогий Андрійку! Тримайся, любимо, чекаємо, тримаємося. Мама, Оля, Андрій, Жульєн", - йдеться у записці.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Вчора, 27 листопада, старшого матроса з "Нікополя" Андрія "суд" російських окупантів заарештував на два місяці.

Мама Андрія працює вчителькою, проживає в маленькому селі у Львівській області. З нею зустрівся представник омбудсмена у західних областях Світлана Семчишин.

"Ольга Василівна розповіла, що її син Андрій із дитинства мріяв стати моряком і служити на флоті. Головне тепер для неї - щоб син повернувся додому. Вона чекає його, молиться і любить", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мама моряка тримається дуже мужньо та ні на що не скаржиться.

"Мій представник поцікавилася, яка допомога їй необхідна. Ольга Василівна попросила телефон, бо її погано працює і вона не бачить, хто телефонує. А також телевізор показує лише один канал і вона практично не має ніякої інформації про сина. Домовилися вирішити до вечора ці питання, а також постійно тримати зв'язок", - також написала Денісова.

Скрін: facebook.com/denisovaombudsman

Як повідомлялося раніше, 27 листопада "київський райсуд Сімферополя" в окупованому РФ українському Криму заарештував моряка з катера "Нікополь" 24-річного уродженця Христинівки Черкаської області Владислава Костишина. Як розповіла його мама, Влад після закінчення навчання у лютому 2019 року повинен був стати командиром судна.

Нагадаємо, під час нападу на катери ВМС України в Азовському морі співробітники ФБС РФ вели вогонь по екіпажу судна "Бердянськ". Відомий журналіст і військовий експерт Андрій Цаплієнко привів фото обстрелянной рубки.

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Відео: РБК-Україна