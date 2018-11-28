Полонений український офіцер в "суді" окупантів попросив перекладача

Фото: колаж РБК-Україна

Адвокат Едем Смедляєв заявив, що рішення окупаційного "суду" вони оскаржуватимуть

Відео: YouTube / 112 Україна

Український військовополонений офіцер - капітан захопленого росіянами під час нападу в Азовському морі буксира "Яни Капу" - Олег Мельничук в "суді" скористався правом на перекладача, оскільки не розуміє російської мови. Про це в середу, 28 листопада, повідомив адвокат моряка Едем Смедляєв ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, "суд" надав йому російсько-українського та українсько-російського перекладача.

Адвокат заявив, що Мельничуку, також як і всім іншим захопленим українським морякам, "як під копірку" окупанти винесли рішення про арешт на 2 місяці - до 25 січня 2019 року.

Капітан Мельничук не визнає себе винним і готовий відстоювати свою позицію.

Олег Мельничук (фото: facebook.com/anton.naumlyuk)

Юрист зазначив, що рішення окупаційного "суду" вони оскаржуватимуть.

Також Смедляєв розповів, що полоненим не дають подзвонити своїм сім'ям, однак Мельничуку все ж вдалося зв'язатися з батьком.

Адвокат капітана Олега Мельникова Едем Смедляєв також вказував "суду", що термін затримання його підзахисного формально закінчився, але "суд" не дозволив навіть подати клопотання на цей рахунок, зазначив відомий журналіст Антон Наумлюк у своєму Facebook.

"Мельников був єдиним із затриманих, хто вимагав перекладача. Він говорив і заповнював документи суворо українською мовою", - написав він.

Скрін: facebook.com/anton.naumlyuk

Підкреслимо, що напередодні Олег розповів про те, що при захопленні він зазнав фізичного впливу.

"Тримається добре. Розповів, що коли затримували зазнав фізичного впливу, але сильно не били. Його допитали, він розповів, як було: "Стояли, чекали лоцмана, потім на нас напали. Ніякої межі ми не порушували, винним себе не вважаю", - розповів Наумлюк.

Як повідомлялося раніше, мама одного із захоплених в Азовському морі російськими спецслужбами українського моряка з катера "Нікополь" Андрія Оприска розповіла про сина і написала йому маленьку записку від сім'ї.

Також ми писали про те, що 27 листопада "київський райсуд Сімферополя" в окупованому РФ українському Криму заарештував моряка з катера "Нікополь" 24-річного уродженця Христинівки Черкаської області Владислава Костишина. Як розповіла його мама, Владик після закінчення навчання у лютому 2019 року повинен був стати командиром судна.

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Відео: РБК-Україна