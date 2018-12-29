"Хлопці повинні бути на Різдво вдома": сім'ї полонених моряків зробили заяву

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Сім'ї полонених моряків радісно відреагували на заяву європейських лідерів

Батьки військовополонених українських моряків прокоментували нещодавню заяву німецького канцлера Ангели Меркель і французького лідера Еммануеля Макрона про те, що взяті в полон Росією моряки повинні святкувати Різдво і Новий рік у сімейному колі. Рідні дуже радісно відреагували на цю новину, передає OBOZREVATEL.

Сім'я Романа Мокряка чекає дзвінка від полоненого сина. Адвокат обіцяв його рідним, що допоможе зв'язатися з їхнім сином. Тому Микола Леонідович Мокряк, батько Романа, намагається не займати телефонну лінію довго.

"Для нас це просто шикарна новину, дякуємо вам за неї", — сказав отець Микола Леонідович.

Він також зазначив, що незважаючи на невпевненість, його сім'я все ж сподівається побачити сина за святковим столом.

"В нашому житті все непередбачувано, все може трапитися, а нам залишається тільки чекати і сподіватися. У будь-якому випадку ми будемо готувати новорічний стіл і сподіватися, що Роман теж буде з нами", — схвильовано каже отець Микола Мокряк.

Сім'я Василя Сороки також чекає повернення свого сина.

"Волкер (спецпредставник США по Україні — ред.) теж недавно говорив, що наші хлопці повинні бути на Різдво вдома. Справа політиків робити заяви, а наше – сподіватися. Звичайно, ми їм дуже вдячні за це. І дуже сподіваємося, що заяви на такому високому рівні вплинуть на одного "маленького чоловічка", і він відпустить наших хлопців", — сказав Віктор Сорока, батько пораненого моряка.

Батько Василя Сороки зазначає, що волонтери та небайдужі люди постійно надають допомогу.

"Вже стільки одягу принесли, що почав турбуватися, кажу, ви, хлопці, думаєте, що вони там будуть довго сидіти?" — жартує батько моряка.

Чекають вдома і моряка Андрія Эйдера, кажуть, що навіть Діда Мороза просять повернути сина. В сім'ї Эйдера вважають, що військовополонені не мають ніякого відношення до суду і існуюча ситуація – політична спекуляція.

"Я вам можу зізнатися, що ми з дітьми навіть Діда Мороза просимо, щоб він повернув розум деяким людям і щоб моряків відпустили додому. Їх повинні були відразу відпустити. Ніякого сенсу в цих судах, на слідстві, тому що це політична справа. І тільки Путін може вирішити це, враховуючи закони про права людини і морське право", — зазначила мачуха Андрія, Євгенія Эйдер.

Андрій Эйдер (Фото: facebook.com)

За її словами, вони щодня чекають хороших новин, та заяви політичних лідерів їм також вселяють надію.

"У мене немає такого відчуття, що нам доведеться чекати Андрія місяцями або роками. Ми кожен день сподіваємося на краще. І наша надія не зникає. Я щодня пишу листи в "Матросскую тишину", і ми отримуємо відповіді від Андрія. Вони приходять із запізненням, коли з невеликим, іноді з великим, але приходять. Як не дивно це прозвучить, але ми навіть раді, що Андрій саме в "Матросской тишине", бо там є така можливість, як спілкування за допомогою електронних листів. Звичайно, він пише, що все у нього добре, рани заживають. Але ми ж розуміємо, що людина не може бути здоровою, якщо вона знаходиться в госпіталі СІЗО", — розповідає Євгенія.

Як повідомлялося раніше, українських моряків, які опинилися в полоні РФ після конфлікту в Азовському морі 27 листопада, судили люди, які зрадили Україну і прийняли присягу окупаційним властям.

Також ми писали про те, що український військовополонений офіцер Олег Мельничук в "суді" скористався правом на перекладача, так як не розуміє російської мови.

Нагадаємо, мама одного із захоплених в Азовському морі спецслужбами РФ українського моряка - старшого матроса з катера "Нікополь" Андрія Оприсько передала слова підтримки і закликала не падати духом.

Відео: РБК-Україна