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"Не забувайте нас": полонений український моряк написав лист в Україну

STYLERЖиття    24.12.2018 - 15:25
"Не забувайте нас": полонений український моряк написав лист в Україну
Колаж РБК-Україна

Хлопець розповів про своє самопочуття і привітав усіх з наступаючими святами

Наймолодший полонений український моряк Андрій Эйдер, якому нещодавно виповнилося 19 років, написав лист в Україну. Лист опублікувала журналіст Таїсія Турчин, яка раніше писала свого листа моряку, на своїй сторінці в Facebook.

Вона повідомила, що Андрій Эйдер розповів про своє здоров'я і про те, як він сприймає те місце, в якому знаходиться в даний момент – СІЗО "Лефортово".

"Здається, ось вона, свобода. Вона так далеко і так близько... В нашому тлінному світі все забувається швидше, ніж докуришь пачку сигарет. На жаль, це правда. Не хочеться, щоб про це забували. Адже 24 людини просто так сидять в СІЗО з інших країн. Адже всі ці люди — військові, вони служать народу України", - написав моряк.

&quot;Не забувайте нас&quot;: полонений український моряк написав лист в Україну

Фото: Андрій Эйдер (facebook.com/taisiya.turchyn)

Він повідомив, що його рани затягуються, але як і раніше ходить, кульгаючи.

"По сходах підніматися і спускатися складно, на жаль, сильне навантаження на ноги, як би смішно не звучало, хапаюся руками за поручні і йду. На жаль, банально поки не можу ногу лежачи вертикально вгору підняти, не вистачає сил", - повідомив Эйдер і додав, що полонені моряки сподіваються на швидке повернення додому.

"Сподіваюся на швидке політичне рішення, поки часу пройшло відносно небагато. Хочеться, щоб народ пам'ятав. Всіх з наступаючим святом. Поверніть нас додому", - зауважив моряк.

&quot;Не забувайте нас&quot;: полонений український моряк написав лист в Україну

Скріншот листи (facebook.com/taisiya.turchyn)

Таїсія Турчин повідомила, що в листі були жирно закреслені слова "Слава Україні".

"Нескладно помітити зафарбовані цензором кілька слів. Нам в редакції знадобилося п'ять секунд, щоб зрозуміти, які ж слова збентежили тюремних цензорів путінського режиму. А ви зрозуміли? Не забувайте хлопців", — написала Турчин.

&quot;Не забувайте нас&quot;: полонений український моряк написав лист в Україну

Скріншот поста (facebook.com/taisiya.turchyn)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що адвокат розповів про стан пораненого українського моряка в російському полоні.

А також розповідали про те, які травми отримали полонені українські моряки і як проходить їх одужання.

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