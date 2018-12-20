Адвокат рассказал о состоянии раненого украинского моряка в российском плену

Андрей Эйдер (Фото: facebook.com)

Осколок из ноги моряка российские врачи решили не вытаскивать

Захваченный в Керченском проливе в российский плен украинский моряк с катера "Бердянск" Андрей Эйдер, которому 20 декабря исполнилось 19 лет, уже выздоравливает после получения осколочного ранения ног во время захвата. Об этом рассказала адвокат украинца Александра Маркова на странице в соцсети Facebook.

Военнопленный удерживается в СИЗО 1 УФСИН РФ в Москве (в Матросской тишине).

Отмечается, что у парня колени нормально сгибаются, швы уже сняли, а в одной из областей осталось поменять перевязки всего лишь 2-3 раза.

Осколок из ноги врачи решили не вытаскивать, так-как он очень маленький и "лишний раз кромсать ногу будет хуже".

Адвокат рассказала, что посетила своего подзащитного в том числе и с целью поздравить с днем рождения.

"Конечно, Андрей мужественно держится и скрывает эмоции, но сегодня я заметила в его глазах особую печаль. Видно, что парень скучает по родным. Поэтому наш разговор больше строился именно с человеческой стороны, а не профессиональной. Все мы понимаем, что любому человеку необходима поддержка, и я, будучи адвокатом, отношусь к данному аспекту с понимаем", - написала она.

Эйдер передал слова благодарности за поддержку и переданные ему волонтерами вещи.

Адвокат рассказала, что Андрея беспокоит его перевод из Матросской тишины в Лефортово к остальным до того, как он успеет окончательно поправиться.

"Все, что я лично от себя хотела пожелать в этот день Андрею - поскорее услышать голоса своих близких, увидеть и обнять своих родных, чтобы он реализовал все свои мечты и желания, и никогда не был одинок", - отметила она.

Скрин: facebook.com/alexandra.markova

Как сообщалось ранее, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о самочувствии украинских моряков, которые попали в плен РФ.

Также мы писали, что родные украинских моряков, захваченных в плен, ждут ребят дома и называют "суд" в РФ над своими сыновьями незаконным, а действия россиян – пиратством.

Напомним, ранее в сети рассказали о состоянии командира украинских моряков.

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Видео: РБК-Украина