"Сложнее всего находиться в неведении": родные пленных украинских моряков поделились эмоциями

Коллаж (РБК-Украина)

Родственники и близкие парней возмущены беспределом россиян

Родные украинских моряков, захваченных в плен, ждут ребят дома, верят в помощь государства и разрешение конфликта. Также называют суд над своими сыновьями незаконным, а действия россиян – пиратством. Но им не хватает информации об судьбе моряков, передает ТСН.

Согласну сюжету, третьи сутки не находится себе места от волнения Марина Вербицкая – девушка 19-летнего Андрея Эйдера. Он самый молодой среди моряков, которые были захвачены россиянами. Марина с Андреем познакомились, когда парень учился в училище. Только четыре месяца назад он подписал контракт и пошел служить матросом на малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Марина провожала возлюбленного в море, обещала ждать и просила беречь себя.

"У меня сразу такое предчувствие было. Ужасно себя чувствую", - плачет девушка.

Чувствовала неладное и мать Андрея. О том, что сын на захваченном россиянами судне, ей сообщил отец Андрея.

"Сложнее всего было находиться в неведении, что с ним, где он. Двое суток. Слава Богу, что живой", - не сдерживает слез Виктория Эйдер.

Отец и мачеха Андрея недавно переехали на Ивано-Франковщину в Надворную. Лишних эмоций себе не позволяют, потому что уверены – это может только навредить. Однако не скрывают, что ночами не спят, ожидая известий от сына.

"Насколько я знаю из неофициальных источников, у него повреждены конечности. Осколочные ранения. Но это не подтверждено", - говорит Дмитрий Эйдер.

Суд над ребятами отец моряка называет незаконным, а действия россиян – пиратством.

"Из России звонят, пишут адвокаты, волонтеры, которые предлагают помощь – нанять адвоката, представителя для сына прямо там, в суде. Мы отказываемся от этого, потому что мы не считаем, что надо защищать, что этот суд является справедливым. О каком адовкате может идти речь?! Если я возьму адвоката, я просто признаю, что мой сын – бандюган какой-то, там гулял себе. Он – военный, он там был на задании! Какой адвокат?! О чем идет речь?!" - не сдерживает возмущения Дмитрий Эйдер.

Бабушку 20-летнего старшего матроса катера "Никополь" Вячеслава Зинченко журналисты встретили прямо на улице. Она объяснила, что у нее не хватает сил сидеть дома и ждать новостей. О плене внука узнала по телевизору.

"Всю ночь какое-то предчувствие было, не спалось. А утром узнали, что "Никополь" и второй захватили. Он всегда хотел быть моряком, мечтал, прошел школу, собирается поступать дальше", - говорит Тамара Рыбальченко.

Богдан Небылица в 2014-м учился в севастопольской академии имени Нахимова, а после аннексии Крыма отказался служить оккупантам. Теперь он капитан судна "Никополь". Дом офицера в небольшом селе на Сумщине украшен флагами, их военный привез из Одессы, где заканчивал свое обучение. Мама Валентина Небылицы не выключает телевизор: смотрит и украинские, и российские каналы с надеждой, что сына покажут. "Колотит", - признается женщина о своем состоянии. Толкование событий кремлевскими пропагандистами в семье категорически отвергают. Последний раз родители общались с Богданом Небылицей в пятницу – матери он сказал, что у него все хорошо, а отцу сообщил, что его переводят в Бердянск. С тех пор телефон сына не отвечал.

Впоследствии с родителями связался штаб командования Военно-морских сил Украины. Им официально сообщили об атаках россиян на украинские суда и плене моряков. Павел Небылица на тот момент уже знал о событиях возле Керченского пролива из интернета. Теперь командование ВМС информирует их о шагах относительно освобождения пленных моряков. Родные надеются, что государство освободит ребят, которые служат Украине.

"Он солдат. Приказ есть приказ. А кого-то обвинять – нет. Крым – это Украина", - говорит отец украинского капитана.

Как сообщалось ранее, ураинских моряков, которые оказались в плену РФ после конфликта в Азовском море 27 ноября, судили люди, которые предали Украину и приняли присягу оккупационным властям.

Также мы писали о том, что украинский военнопленный офицер Олег Мельничук в "суде" воспользовался правом на переводчика, так как не понимает русский языка.

Напомним, мама одного из захваченных в Азовском море спецслужбами РФ украинского моряка - старшего матроса с катера "Никополь" Андрея Опрыско передала слова поддержки и призвала не падать духом.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина