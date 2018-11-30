"Найскладніше перебувати в невіданні": рідні полонених українських моряків поділилися емоціями

Колаж (РБК-Україна)

Родичі та близькі хлопців обурені свавіллям росіян

Рідні українських моряків, захоплених у полон, чекають хлопців вдома, вірять у допомогу держави і вирішення конфлікту. Також називають суд над своїми синами незаконним, а дії росіян – піратством. Але їм не вистачає інформації про долю моряків, передає ТСН.

Згідно з сюжетом, третю добу не знаходиться собі місця від хвилювання Марина Вербицька – дівчина 19-річного Андрія Эйдера. Він наймолодший серед моряків, які були захоплені росіянами. Марина з Андрієм познайомилися, коли хлопець навчався в училищі. Лише чотири місяці тому він підписав контракт і пішов служити матросом на малий броньований артилерійський катер "Бердянськ". Марина проводжала коханого в море, обіцяла чекати і просила берегти себе.

"У мене відразу таке передчуття було. Жахливо себе почуваю", - плаче дівчина.

Почувалася недобре і мати Андрія. Про те, що син на захопленому росіянами судні, їй повідомив батько Андрія.

"Найскладніше було перебувати в невіданні, що з ним, де він. Дві доби. Слава Богу, що живий", - не стримує сліз Вікторія Эйдер.

Батько і мачуха Андрія недавно переїхали на Івано-Франківщину в Надвірну. Зайвих емоцій собі не дозволяють, тому що впевнені – це може тільки нашкодити. Однак не приховують, що ночами не сплять, чекаючи звістки від сина.

"Наскільки я знаю з неофіційних джерел, у нього пошкоджені кінцівки. Осколкові поранення. Але це не підтверджено", - говорить Дмитро Эйдер.

Суд над хлопцями моряків батько називає незаконним, а дії росіян – піратством.

"З Росії телефонують, пишуть адвокати, волонтери, які пропонують допомогу – найняти адвоката, представника для сина прямо там, у суді. Ми відмовляємося від цього, тому що ми не вважаємо, що треба захищати, що цей суд є справедливим. Про яке адовкате може йти мова?! Якщо я візьму адвоката, я просто визнаю, що мій син – бандюган якийсь, там гуляв собі. Він – військовий, він там був на завданні! Якою адвокат?! Про що йдеться?!" - не стримує обурення Дмитро Эйдер.

Бабусю 20-річного старшого матроса катера "Нікополь" В'ячеслава Зінченко журналісти зустріли прямо на вулиці. Вона пояснила, що у неї не вистачає сил сидіти вдома і чекати новин. Про полон онука дізналася по телевізору.

"Всю ніч якесь передчуття було, не спалося. А вранці дізналися, що "Нікополь" і другий захопили. Він завжди хотів бути моряком, мріяв, пройшов школу, збирається робити далі", - говорить Тамара Рибальченко.

Богдан Небилиця в 2014-му навчався в севастопольській академії імені Нахімова, а після анексії Криму відмовився служити окупантам. Тепер він капітан судна "Нікополь". Будинок офіцера в невеликому селі на Сумщині прикрашений прапорами, їх військовий привіз з Одеси, де закінчував своє навчання. Мама Валентина Небилиці не вимикає телевізор: дивиться і українські, і російські канали з надією, що сина покажуть. "Колотить", - зізнається жінка про свій стан. Тлумачення подій кремлівськими пропагандистами в сім'ї категорично відкидають. Останній раз батьки спілкувалися з Богданом Небылицей в п'ятницю – матері він сказав, що у нього все добре, а батькові повідомив, що його переводять в Бердянськ. З тих пір телефон сина не відповідав.

Згодом зв'язався з батьками штаб командування Військово-морських сил України. Їм офіційно повідомили про атаки росіян на українські судна і полон моряків. Павло Небилиця на той момент вже знав про події біля Керченської протоки з інтернету. Тепер командування ВМС інформує їх про кроки щодо звільнення полонених моряків. Рідні сподіваються, що держава звільнить хлопців, які служать Україні.

"Він солдат. Наказ є наказ. А когось звинувачувати – ні. Крим – це Україна", - каже батько українського капітана.

Як повідомлялося раніше, українських моряків, які опинилися в полоні РФ після конфлікту в Азовському морі 27 листопада, судили люди, які зрадили Україну і прийняли присягу окупаційним властям.

Також ми писали про те, що український військовополонений офіцер Олег Мельничук в "суді" скористався правом на перекладача, так як не розуміє російської мови.

Нагадаємо, мама одного із захоплених в Азовському морі спецслужбами РФ українського моряка - старшого матроса з катера "Нікополь" Андрія Опрыско передала слова підтримки і закликала не падати духом.

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Відео: РБК-Україна