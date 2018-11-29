"Ждут вашего возвращения": мама моряка с "Никополя" обратилась к другим пленным

Видео: YouTube / Телеканал Прямий

Мама одного из захваченных в Азовском море спецслужбами РФ украинского моряка - старшего матроса с катера "Никополь" Андрея Опрыско, которая ранее рассказала о сыне и написала ему записку от семьи, передала слова поддержки и призвала не падать духом. Об этом Ольга Васильевна рассказала в интервью журналистам телеканала "Прямой".

Женщина сообщила, что ее сын служит на флоте уже третий год.

"Пошел 9 ноября 2016 года. Конечно я не хотела, чтобы он шел на военную службу. Он хотел идти на море", - отметила Ольга Васильевна, которая работает учительницей и проживает в селе во Львовской области.

Скриншот: YouTube / Телеканал Прямий

У Андрея Опрыско двое взрослых детей - 24-х и и 18-и лет. Они также волнуются за пленного отца.

"Звонят ко мне, пытаются успокоить меня. Говорят, что то нет ничего такого страшного, что все люди стараются как-то подключиться к тому, чтобы вытащить их из той неволи", - говорит мама украинского моряка.

Ольга Васильевна также передала слова поддержки и другим пленным морякам.

"Ребята держитесь, вы сильные, не падайте духом, за вас волнуются не только родители, родные, но и совершенно незнакомые люди. Все они молятся, все они ждут вашего возвращения. Держитесь!", - призвала она.

Скриншот: YouTube / Телеканал Прямий

В комментариях под видео интервью с мамой украинского моряка пользователи соцсети возмущаются действиями российского агрессора:

"Сколько, же Украина будет мучиться с той ордынской нечестию! Боже упаси нас, спаси нашу Украину от орды!";

"Украинцы лучшие воины"...

Скрин: YouTube / Телеканал Прямий

"Отнимать ребенка у матери и отнимать мать у сына - немыслимо, преступно. От смерти не кому не уйти, пока есть время посмотри в небо. Буксир протаранили утром, моряков обстреляли вечером в территориальных водах. Наживка была и на ее клюнули. Все жители планеты увидели - кто есть кто. Введение военного положения показало, кто против, того финансирует Россия..."

Скрин: YouTube / Телеканал Прямий

Как сообщалось ранее, украинцы за сутки собрали для моряков, которые попали в плен РФ после конфликта в Азовском море, более 300 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что украинских моряков, которые оказались в плену РФ после конфликта в Азовском море 27 ноября, судили люди, которые предали Украину и приняли присягу оккупационным властям.

Напомним, украинский военнопленный офицер Олег Мельничук в "суде" воспользовался правом на переводчика, так как не понимает русский языка.

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Видео: РБК-Украина