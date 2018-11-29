"Люди, я люблю вас!": украинцы собрали для моряков огромную сумму денег

Коллаж РБК-Украина

Менее чем за сутки на карточку было собрано более 300 тысяч гривен

Украинцы за сутки собрали для моряков, которые попали в плен РФ после конфликта в Азовском море, более 300 тысяч гривен. Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Осман Пашаев.

Он рассказал, что изначально не было идеи собирать деньги на помощь украинским морякам, но потом появилась информация о том, что у военнопленных ничего нет, даже средств на сигареты.

Осман Пашаев написал пост в социальной сети и обратился к жителям оккупированного Крыма с просьбой собрать ребятам на самое необходимое.

"Целый день вчера следили за "судом" в Симферополе и у меня была общая группа с людьми, которые передавали инфу из Крыма шеф-редактору новостей Суспільного Fedir Skrypnyk. В этой группе написали, что адвокаты передают инфу от моряков, у которых ничего нет и прежде всего сигарет. Я написал пост с обращением к живущим в Крыму. И тут появляется Люся: "дай карточку, кину пацанам денег на сигареты". Добавил в пост номер своей карточки, зная, что за ней обычно повторяет полньюзрума плюсов. Думал тысяч 10 соберем и отправим. Люся первой перечислила, тут же подключилась Елена Маленкова - риелтор из Донецка. Через час уже было 27 тысяч", - рассказал Пашаев.

Он сообщил, что к полуночи сумма на карточке перевалила за сто тысяч гривен, а еще через некоторое время украинцы собрали 324 тысячи 700 гривен.

"857 человек на мою карточку собрали для украинских моряков 324 тысячи 700 гривен. И 100 долларов мне привезли утром налом на работу. 18 человек попросили не выкладывать банковские выписки с их фамилиями, а без этого непрерывность отчета становится неполной", - сообщил журналист.

Осман Пашаев переживает, что сумма значительно превышает ту, которую нужно указывать в декларации и рассказал, как все собранные деньги передадут пленным морякам.

"В час ночи позвонил Рефат Чубаров, поздравил с результатом, обрадовав, что чуть позже ко мне придет налоговая: "ну ты же не декларант". Да, конечно, я как раз-таки декларант. Поэтому сначала ко мне придет антикоррупционный инспектор Суспільного. Потом пришли предложения от правозащитников. Они и МинТОТ решили свести меня с кем-то из флота, который возьмет на себя передачу денег родственникам моряков", - написал Осман Пашаев.

Скриншот поста (facebook.com/osman.pashayev)

В комментариях пользователи восхитились поступком украинцев, а Рефат Чубаров сообщил, что для пленных моряков будет куплено все необходимое.

Скриншот комментариев (facebook.com/osman.pashayev)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что жители Крыма собрали для украинских моряков внушительную сумму денег.

А также рассказывали о том, что школьник собрал на протез для друга 30 тонн пластиковых крышечек.

Видео: РБК-Украина