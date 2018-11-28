"Удалось только с Украиной: школьник собрал на протез для друга 30 тонн пластиковых крышечек

Влад Корх (фото: пресс-служба)

Для ребенка собирали крышечки и продуктовые магазины, и благотворительные фонды, и полицейские, и даже звезды

Школьник из села Корюковка Черниговской области собрал 30 тонн пластиковых крышечек на протез для друга. Об этом рассказывается в проекте о мотивации и силе воли "Цієї миті рік потому" на канале СТБ, героем которого стал Влад Корх.

Мальчик пообещал за год собрать 15 тонн пластиковых крышечек. Именно такое количество было необходимо, чтобы изготовить протез для одного парня, который лишился ноги впоследствии онкологии.

"Я собираю одному парню на протез. Его зовут Саша, ему 20 лет, и он победил рак. В 16 лет Саше ампутировали ногу. Я нашел объявление в интернете, что ему срочно нужен протез, и я решил помочь. Я написал, что хочу собрать крышечки ему на протез, мы стали общаться и подружились", - рассказал Влад.

Фото: пресс-служба СТБ

Как объяснил мальчик, одна половина крышечек идет на протез, а вторая - на переработку. На полученные от переработки деньги изготавливают остальные не пластиковые детали. Мальчик был уверен, что ему будет достаточно 15 тонн, но спустя пару месяцев узнал ошеломляющую новость - для протеза необходимо вдвое больше.

Влад рассказал, что для него собирали крышечки и продуктовые магазины, и благотворительные фонды, и полицейские, и даже звезды. Такая поддержка со всех городов Украины вдохновляла мальчика идти к своей цели.

"Мне удалось это только с Украиной. Если бы мне не помогли украинцы, у меня бы ничего не получилось! Каждый день мне привозили тысячи крышечек", - признался он.

За 30 тонн переработанных пластиковых крышечек мальчику удалось выручить 100 тысяч гривен, на которые Саше изготовили протез.

Ранее сообщалось о том, что 12-летний школьник погиб, при попытке спасти двоих тонущих друзей.

Также мы присали о том, что нкольники Украины записали видеообращение к Илону Маску.

Напомним, в Харькове на благотворительном художественном аукционе ArtAid собрали 985 тысяч гривен в пользу волонтеров фронтовой медицинской службы "Ульф".

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Видео: РБК-Украина