Жадан инициировал аукцион для помощи волонтерам: собрали почти миллион

Сергей Жадан и Всеволод Кожемяко (фото: пресс-служба)

Собранных денег оказалось в 11 раз больше необходимой волонтерам фронтовой медицинской службы "Ульф" суммы

В Харькове на благотворительном художественном аукционе ArtAid собрали 985 тысяч гривен в пользу волонтеров фронтовой медицинской службы "Ульф". Мероприятие состоялось 27 ноября в Щедрый вторник. Отмечается, что изначально для фронтовых медиков рассчитывали собрать 90 тысяч.

Больше всего заплатили за картину Гамлета Зиньковского "Мой дом успеха стоит на холме, выстроенном из ошибок и неудач" - при стартовой цене в 15 тысяч она была продана за 220 тысяч. Кроме этой работы Зиньковского, больше всего денег отдали за две небольшие работы графика Павла Макова - 185 тысяч и 110 тысяч грн, и за еще одну картину Романа Минина - "Шахтеры пишут письмо Данте" - 90 тысяч грн.

Аукцион ArtAid в Харькове (фото: пресс-служба)

В итоге собранных денег оказалось в 11 раз больше необходимой медикам суммы. Поэтому, кроме заявленного аппарата для выявления внутренних кровотечений UProbe4-5C , "Ульф" купят на вырученные деньги внедорожник Nissan Patrol 1987 года выпуска.

Кроме того, поскольку денег было собрано гораздо больше необходимой суммы, организаторы сочли правильным выделить часть средств на компенсацию работы художников.

Всего же на аукционе было выставлено 19 работ 16 художников, среди которых - знаковые для украинского искусства Павел Маков, Роман Минин и Гамлет Зиньковский.

Аукцион ArtAid инициировал писатель Сергей Жадан, который дружит с медиками из "Ульф" с 2014 года, и Олег Дроздов, основатель Харьковской школы архитектуры. ХША предоставила помещение, а украинский бизнесмен основатель группы "Агротрейд" и руководитель благотворительного фонда "Украина XXI" Всеволод Кожемяко приглашал на аукцион потенциальных покупателей.Также в организации аукциона участвовали hudpromloft, Эйфория event service и PR-агентство Bagels & Letters.

По словам Дроздова, жанровое и техническое разнообразие переданных для аукциона картин довольно велико: это пейзажи и натюрморты, графика и живопись, высказывания о войне и мире.

Аукцион ArtAid в Харькове (фото: пресс-служба)

Кроме известных далеко за пределами Украины Романа Минина, представляющего свою страну на многих международных площадках, члена Королевского общества живописцев и графиков Великобритании Павла Макова, известного в Европе мастера стрит-арта Гамлета Зиньковского, в аукционе приняли участие Игорь и Ирина Ильинские, Алексей Борисов, Александр Бритцев, Иван Шульгин, Ольга Пелипас, Артем Рогов, Дарья Хрисанфова, Артем Роговой, Денис Стадник, Ольга Бабак, Константин Лизогуб, Роман Агасян, Ирина Водолажченко.

Как признался перед открытием торгов Сергей Жадан, проведение аукциона в Щедрый вторник — чистое совпадение: "Мы только 27 ноября узнали, что первый вторник после черной пятницы - международный день благотворительности. Видимо, это хороший знак".

“Часто спрашивают, изменился ли Харьков за последние четыре года. Так вот, по моему субъективному мнению, Харьков за последние четыре года не изменился. Харьков продолжает поддерживать украинскую армию. И работает на украинскую победу”, - написал Жадан в своем Facebook на следующее утро.

Скрин: facebook.com/serhiy.zhadan

Как сообщалось ранее, юная украинка Мария Мовчан, которая уже 5 лет со своими братьями переписываются и дружат с первыми лицами государств, монархами, духовными лидерами и другими мировыми знаменитостями и призывают к миру и к помощи детям во всем мире, опубликовала видеообращение к президенту Украины и попросила 1 гривну.

Также мы писали о том, что недавно волонтер Станислав Кушнаров пожаловался на равнодушие украинцев к лечению ветерана АТО.

Напомним, 8 ноября в широкий прокат в Украине вышел приключенческий экшн режиссера Сергея Лодыгина "Дике Поле" по мотивам легендарного романа Сергея Жадана "Ворошиловград".

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Видео: РБК-Украина