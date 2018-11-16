"Все просто, господин Президент": школьница попросила у Порошенко 1 гривну (видео)

Видео: YouTube / Borys Movchan

Юная украинка Мария Мовчан, которая уже 5 лет со своими братьями Павлом и Борисом переписываются и дружат с первыми лицами государств, монархами, духовными лидерами и другими мировыми знаменитостями и призывают к миру и к помощи детям во всем мире, опубликовала видеообращение к президенту Украины.

Отметим, что недавно юная "дипломатка" вместе со своими братьями создали Благотворительный фонд "Позитивна взаємодія", почетным председателем которого она и стала.

Также Мовчан 9 ноября удалось собрать за круглым столом представителей бизнеса, органов госвласти, общественных и религиозных деятелей и было принято решение помочь детям - сделать спортивный зал.

Фото: dobredilo.com

Мария также уже сделала и свой личный вклад в благотворительную деятельность и отдает собственную уникальную коллекцию писем со знаменитостями в обмен на помощь 11-летнему Козуле Саше, который нуждается в пересадке почки.

Также "дипломатка" призвала президента Украины Петра Порошенко приобщиться к данной благотворительной инициативе.

Мария Мовчан (фото: dobredilo.com)

"Вы, Петр Алексеевич ... можете сделать большой и весомый вклад в наше дело, без лишних хлопот и нагрузок. Все просто, господин президент, внесите 1 гривну на банковский счет благотворительного Фонда "Позитивна взаємодія". И тогда люди последуют вашему хорошему примеру, и также внесут средства для помощи детям", - говорится в ее обращении.

Ранее сообщалось, что 14 ноября в Киеве в Музее Ивана Гончара состоялась официальная презентация и открытие тематической выставки в честь запуска третьего благотворительного календаря "Щирі".

Напомним, 11 ноября автор бестселлера "Внутренняя инженерия. Путь к радости. Практическое руководство от йога" провел в Киеве духовное мероприятие под названием "Внутренняя инженерия — технологии благополучия".

Также мы писали о том, что в Черниговской областной государственной администрации сообщили, что часть средств государственного бюджета уже направлена на восстановление зданий в Ичнянском районе.

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Видео: РБК-Украина