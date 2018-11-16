"Все просто, пане Президенте": школярка попросила у Порошенка 1 гривню (відео)

Відео: YouTube / Borys Movchan

Юна українка Марія Мовчан, яка вже 5 років зі своїми братами Павлом і Борисом переписуються і дружать з першими особами держав, монархами, духовними лідерами та іншими світовими знаменитостями і закликають до світу і до допомоги дітям в усьому світі, опублікувала відеозвернення до президента України

Зазначимо, що нещодавно юна "дипломатка" разом зі своїми братами створили Благодійний фонд "Позитивна взаємодія", почесною головою якого вона і стала.

Також Мовчан 9 листопада вдалося зібрати за круглим столом представників бізнесу, органів державної влади, громадських і релігійних діячів і було прийнято рішення допомогти дітям - зробити спортивний зал.

Фото: dobredilo.com

Марія також вже зробила і свій особистий внесок в благодійну діяльність і віддає власну унікальну колекцію листів зі знаменитостями в обмін на допомогу 11-річному Козулі Саші, який потребує пересадки нирки.

Також дипломатка" закликала президента України Петра Порошенка долучитися до цієї благодійної ініціативи.

Марія Мовчан (фото: dobredilo.com)

"Ви, Петро Олексійович ... можете зробити великий і вагомий внесок у нашу справу, без зайвих клопотів і навантажень. Все просто, пане президенте, внесіть 1 гривню на банківський рахунок благодійного Фонду "Позитивна взаємодія". І тоді, люди послідують вашому гарному прикладу і, також, внесуть кошти для допомоги дітям", - йдеться в її зверненні.

Раніше повідомлялося, що 14 листопада в Києві в Музеї Івана Гончара відбулася офіційна презентація та відкриття тематичної виставки на честь запуску третього благодійного календаря "Щирі".

Нагадаємо, 11 листопада автор бестселера "Внутрішня інженерія. Шлях до радості. Практичне керівництво від йога" провів у Києві духовний захід під назвою "Внутрішня інженерія — технології благополуччя".

Також ми писали про те, що в Чернігівській обласній державній адміністрації повідомили, що частина коштів державного бюджету вже направлена на відновлення будівель в Ічнянському районі.

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Відео: РБК-Україна