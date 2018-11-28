Жадан ініціював аукціон для допомоги волонтерам: зібрали майже мільйон

Сергій Жадан і Всеволод Кожемяко (фото: прес-служба)

Зібраних грошей виявилося в 11 разів більше необхідної волонтерам фронтової медичної служби "Ульф" суми

У Харкові на благодійному мистецькому аукціоні ArtAid зібрали 985 тисяч гривень на користь волонтерів фронтової медичної служби "Ульф". Захід відбувся 27 листопада у Щедрий вівторок. Зазначається, що спочатку для фронтових медиків розраховували зібрати 90 тисяч.

Найбільше заплатили за картину Гамлета Зіньківського "Мій дім успіху стоїть на пагорбі, збудованому з помилок і невдач" - при стартовій ціні у 15 тисяч вона була продана за 220 тисяч. Окрім цієї роботи Зіньківського, найбільше грошей віддали за дві невеликі роботи графіка Павла Макова - 185 тисяч і 110 тисяч грн, і за ще одну картину Романа Мініна - "Шахтарі пишуть листа Данте" - 90 тисяч грн.

Аукціон ArtAid у Харкові (фото: прес-служба)

В результаті зібраних грошей виявилося в 11 разів більше необхідної суми медикам. Тому, окрім заявленого апарату для виявлення внутрішніх кровотеч UProbe4-5C , волонтери "Ульф" куплять на виручені гроші позашляховик Nissan Patrol 1987 року випуску.

Крім того, оскільки грошей було зібрано значно більше необхідної суми, організатори визнали правильним виділити частину коштів на компенсацію роботи художників.

Все ж на аукціоні було виставлено 19 роботи 16 художників, серед яких - знакові для українського мистецтва Павло Маков, Роман Мінін та Гамлет Зіньковський.

Аукціон ArtAid ініціював письменник Сергій Жадан, який дружить з медиками "Ульф" від 2014 року, і Олег Дроздов, засновник Харківської школи архітектури. ХША надала приміщення, а український бізнесмен, засновник групи "Агротрейд" та керівник благодійного фонду "Україна XXI" Всеволод Кожемяко запрошував на аукціон потенційних покупців.Також в організації аукціону брали участь hudpromloft, Ейфорія event service і PR-агентство Bagels & Letters.

За словами Дроздова, жанрове і технічне різноманітність переданих для аукціону картин досить велике: це пейзажі та натюрморти, графіка і живопис, висловлювання про війну та мир.

Аукціон ArtAid у Харкові (фото: прес-служба)

Крім відомих далеко за межами України Романа Мініна, який представляє свою країну на багатьох міжнародних майданчиках, члена Королівського товариства живописців та графіків Великої Британії Павла Макова, відомого в Європі майстри стріт-арту Гамлета Зіньківського, в аукціоні взяли участь Ігор та Ірина Ільїнські, Олексій Борисов, Олександр Бритцев, Іван Шульгін, Ольга Пеліпас, Артем Рогів, Дарина Хрисанфова, Артем Роговий, Денис Стадник, Ольга Бабак, Костянтин Лизогуб, Роман Агасян, Ірина Водолажченко

Як зізнався перед відкриттям торгів Сергій Жадан, проведення аукціону Щедрий вівторок — чистий збіг: "Ми тільки 27 листопада дізналися, що перший вівторок після чорної п'ятниці - міжнародний день благодійності. Мабуть, це хороший знак".

“Часто запитують, чи змінився Харків за останні чотири роки. Так от, на мою суб'єктивну думку, Харків за останні чотири роки не змінився. Харків продовжує підтримувати українську армію. І працює на українську перемогу", - написав Жадан у своєму Facebook на наступний ранок.

Скрін: facebook.com/serhiy.zhadan

Як повідомлялося раніше, юна українка Марія Мовчан, яка вже 5 років зі своїми братами переписуються і дружать з першими особами держав, монархами, духовними лідерами та іншими світовими знаменитостями і закликають до світу і до допомоги дітям в усьому світі, опублікувала відеозвернення до президента України і попросила 1 гривню.

Також ми писали про те, що нещодавно волонтер Станіслав Кушнаров поскаржився на байдужість українців до лікування ветерана АТО.

Нагадаємо, 8 листопада в широкий прокат в Україні вийшов пригодницький екшн режисера Сергія Лодигіна "Дике Поле" за мотивами легендарного роману Сергія Жадана "Ворошиловград".

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Відео: РБК-Україна