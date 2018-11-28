Школяр зібрав на протез для друга 30 тонн пластикових кришечок

Влад Корх (фото: прес-служба)

Для дитини збирали кришечки і продуктові магазини, і благодійні фонди, і поліцейські, і навіть зірки

Школяр з села Корюківка Чернігівської області зібрав 30 тонн пластикових кришечок на протез для друга. Про це йдеться в проекті про мотивацію і силу волі "Цієї миті рік тому" на каналі СТБ, героєм якого став Влад Корх.

Хлопчик пообіцяв за рік зібрати 15 тонн пластикових кришечок. Саме така кількість була необхідною, щоб виготовити протез для одного хлопця, який втратив ногу через онкологію.

"Я збираю одному хлопцеві на протез. Його звуть Саша, йому 20 років, і він переміг рак. У 16 років Саші ампутували ногу. Я знайшов оголошення в інтернеті, що йому терміново потрібен протез, і я вирішив допомогти. Я написав, що хочу зібрати кришечки йому на протез, ми стали спілкуватися і подружилися", - розповів Влад.

Фото: прес-служба СТБ

Як пояснив хлопчик, одна половина кришечок йде на протез, а друга - на переробку. На отримані від переробки гроші виготовляють решту не пластикових деталей. Хлопчик був впевнений, що йому буде достатньо 15 тонн, але через пару місяців дізнався приголомшливу новину - для протеза необхідно вдвічі більше.

Влад розповів, що для нього збирали кришечки і продуктові магазини, і благодійні фонди, і поліцейські, і навіть зірки. Така підтримка з усіх міст України надихала хлопчика йти до своєї мети.

"Мені вдалося це тільки з Україною. Якби мені не допомогли українці, у мене б нічого не вийшло! Кожен день мені привозили тисячі кришечок", - зізнався він.

За 30 тонн перероблених пластикових кришечок хлопчикові вдалося виручити 100 тисяч гривень, на які Саші виготовили протез.

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Також ми повідомляли про те, що школярі України записали відеозвернення до Ілона Маска.

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Відео: РБК-Україна