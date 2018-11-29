"Люди, я люблю вас!": українці зібрали для моряків величезну суму грошей

Колаж РБК-Україна

Менш ніж за добу на картку було зібрано понад 300 тисяч гривень

Українці за добу зібрали для моряків, які потрапили в полон РФ після конфлікту в Азовському морі, понад 300 тисяч гривень. Про це написав на своїй сторінці в Facebook журналіст Осман Пашаєв.

Він розповів, що спочатку не було ідеї збирати гроші на допомогу українським морякам, але потім з'явилася інформація про те, що у військовополонених нічого немає, навіть коштів на сигарети.

Осман Пашаєв написав пост в соціальній мережі і звернувся до жителів окупованого Криму з проханням зібрати хлопцям на найнеобхідніше.

"Цілий день вчора стежили за "судом" у Сімферополі і в мене була спільна група з людьми, які передавали інфу з Криму шеф-редактору новин Суспільного Fedir Skrypnyk. У цій групі написали, що адвокати передають інфу від моряків, у яких нічого немає і насамперед сигарет. Я написав пост з зверненням до тих, хто живе в Криму. І тут з'являється Люся: "дай картку, кину пацанам грошей на сигарети". Додав в пост номер своєї картки, знаючи, що за нею зазвичай повторює полньюзрума плюсів. Думав тисяч 10 зберемо і відправимо. Люся першою перерахувала, відразу ж підключилася Олена Маленкова - ріелтор з Донецька. Через годину вже було 27 тисяч", - розповів Пашаєв.

Він повідомив, що до півночі сума на картці перевалила за сто тисяч гривень, а ще через деякий час українці зібрали 324 тисячі 700 гривень.

"857 осіб на мою картку зібрали для українських моряків 324 тисячі 700 гривень. І 100 доларів мені привезли вранці налом на роботу. 18 людей попросили не викладати банківські виписки з їх прізвищами, а без цього безперервність звіту стає неповною", - повідомив журналіст.

Осман Пашаєв переживає, що сума значно перевищує ту, яку потрібно вказувати в декларації і розповів, як всі зібрані гроші передадуть полоненим морякам.

"В першій ночі подзвонив Рефат Чубаров, привітав з результатом, обрадувавши, що трохи пізніше до мене прийде податкова: "ну ти ж не декларант". Так, звичайно, я як раз-таки декларант. Тому спочатку до мене прийде антикорупційний інспектор Суспільного. Потім прийшли пропозиції від правозахисників. Вони і МинТОТ вирішили звести мене з кимось з флоту, який візьме на себе передачу грошей родичам моряків", - написав Осман Пашаєв.

Скріншот поста (facebook.com/osman.pashayev)

У коментарях користувачі захопилися вчинком українців, а Рефат Чубаров повідомив, що для полонених моряків буде куплено все необхідне.

Скріншот коментарів (facebook.com/osman.pashayev)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що жителі Криму зібрали для українських моряків значну суму грошей.

А також розповідали про те, що школяр зібрав на протез для одного 30 тонн пластикових кришечок.

Відео: РБК-Україна