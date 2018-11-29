Жители Крыма собрали для задержанных украинских моряков внушительную сумму денег

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

На данные деньги крымчане купят все необходимое

Крымскотатарский активист Нариман Джелялов опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором сообщил, что жители Крыма собрали 140 тысяч рублей (более 59 тысяч гривен, - прим.ред.) для украинских моряков, которых арестовали россияне.

По словам активиста, помимо денег, люди несли еду и одежду:

"Уже покинул место дислокации у симферопольского суда. В течении дня люди приносили и перечисляли помощь украинским морякам, некоторых из которых рядом определяли под арест. Люди несли как продукты и вещи так и денежные средства. На данный момент собрано около 140 тысяч рублей. На собранные средства мы докупим необходимое и постараемся передать в симферопольское СИЗО".

Скриншот: facebook.com/nariman.dzhelalov

Свой пост Джелялов сопроводил фото:

Фото: facebook.com/nariman.dzhelalov

Фото: facebook.com/nariman.dzhelalov

Пользователи сети немедля отреагировали на поступок крымчан.

"Спасибо, украинский Крым", "Вас искренне благодарит вся Украина! На самом деле сейчас очень важно поддержать наших парней в эту сложную минуту! Крым - это Украина!", "Спасибо вам!", - пишут блогеры.

Скриншот: facebook.com/nariman.dzhelalov

Напомним, в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела суден шесть военнослужащих были ранены, трое из них находятся в больнице.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что атакой на украинские корабли в Керченском проливе Россия пытается аннексировать Азовское море.

Президент Петр Порошенко уже подписал указ о введении военного положения и внес его в парламент.

Закон, которым предусматривается введение военного положения в Украине, 28 ноября 2018 года, вступил в силу.

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Видео РБК-Украина