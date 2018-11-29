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Жителі Криму зібрали для затриманих українських моряків значну суму грошей

STYLERВійна    29.11.2018 - 07:37
Жителі Криму зібрали для затриманих українських моряків значну суму грошей
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Дані гроші кримчани куплять все необхідне

Кримськотатарський активіст Наріман Джеляль опублікував на своїй сторінці в Facebook пост, в якому повідомив, що жителі Криму зібрали 140 тисяч рублів (понад 59 тисяч гривень, - прим.ред.) для українських моряків, яких заарештували росіяни.

За словами активіста, крім грошей, люди несли їжу та одяг:

"Вже покинув місце дислокації у сімферопольського суду. Протягом дня люди приносили і перераховували допомогу українським морякам, деяких з яких поруч визначали під арешт. Люди несли як продукти і речі так і грошові кошти. На даний момент зібрано близько 140 тисяч рублів. На зібрані кошти ми докупимо необхідне і постараємося передати в сімферопольське СІЗО".

Жителі Криму зібрали для затриманих українських моряків значну суму грошейЖителі Криму зібрали для затриманих українських моряків значну суму грошей

Скріншот: facebook.com/nariman.dzhelalov

Свій пост Джеляль супроводив фото:

Жителі Криму зібрали для затриманих українських моряків значну суму грошей

Фото: facebook.com/nariman.dzhelalov

Жителі Криму зібрали для затриманих українських моряків значну суму грошейФото: facebook.com/nariman.dzhelalov

Користувачі мережі негайно відреагували на вчинок кримчан.

"Спасибі, український Крим", "Вас щиро дякує вся Україна! Насправді зараз дуже важливо підтримати наших хлопців у цю важку хвилину! Крим - це Україна!", "Спасибі вам!" - пишуть блогери.

Жителі Криму зібрали для затриманих українських моряків значну суму грошейЖителі Криму зібрали для затриманих українських моряків значну суму грошей

Скріншот: facebook.com/nariman.dzhelalov

Нагадаємо, в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил України. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. В ході обстрілу суден шість військовослужбовців були поранені, троє з них перебувають у лікарні.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що атакою на українські кораблі в Керченській протоці Росія намагається анексувати Азовське море.

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Закон, яким передбачається введення військового положення в Україні, 28 листопада 2018 року, вступив в силу.

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