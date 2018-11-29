Жителі Криму зібрали для затриманих українських моряків значну суму грошей

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Дані гроші кримчани куплять все необхідне

Кримськотатарський активіст Наріман Джеляль опублікував на своїй сторінці в Facebook пост, в якому повідомив, що жителі Криму зібрали 140 тисяч рублів (понад 59 тисяч гривень, - прим.ред.) для українських моряків, яких заарештували росіяни.

За словами активіста, крім грошей, люди несли їжу та одяг:

"Вже покинув місце дислокації у сімферопольського суду. Протягом дня люди приносили і перераховували допомогу українським морякам, деяких з яких поруч визначали під арешт. Люди несли як продукти і речі так і грошові кошти. На даний момент зібрано близько 140 тисяч рублів. На зібрані кошти ми докупимо необхідне і постараємося передати в сімферопольське СІЗО".

Скріншот: facebook.com/nariman.dzhelalov

Свій пост Джеляль супроводив фото:

Фото: facebook.com/nariman.dzhelalov

Фото: facebook.com/nariman.dzhelalov

Користувачі мережі негайно відреагували на вчинок кримчан.

"Спасибі, український Крим", "Вас щиро дякує вся Україна! Насправді зараз дуже важливо підтримати наших хлопців у цю важку хвилину! Крим - це Україна!", "Спасибі вам!" - пишуть блогери.

Скріншот: facebook.com/nariman.dzhelalov

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