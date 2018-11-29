"Чекають на ваше повернення": мама моряка з "Нікополя" звернулася до інших бранців

Відео: YouTube / Телеканал Прямий

Мама одного із захоплених в Азовському морі спецслужбами РФ українського моряка - старшого матроса з катера "Нікополь" Андрія Оприска, яка раніше розповіла про сина і написала йому записку від сім'ї, передала слова підтримки і закликала не падати духом. Про це Ольга Василівна розповіла в інтерв'ю журналістам телеканалу "Прямий".

Жінка повідомила, що її син служить на флоті вже третій рік.

"Пішов 9 листопада 2016 року. Звичайно я не хотіла, щоб він йшов на військову службу. Він хотів йти на море", - зазначила Ольга Василівна, яка працює вчителькою і проживає в селі у Львівській області.

Скріншот: YouTube / Телеканал Прямий

У Андрія Оприска двоє дорослих дітей - 24-х та 18-и років. Вони також хвилюються за полоненого батька.

"Телефонують до мене, намагаються заспокоїти мене. Кажуть, що немає нічого такого страшного, що всі люди намагаються якось підключитися до того, щоб витягнути їх з тієї неволі", - каже мама українського моряка.

Ольга Василівна також передала слова підтримки й іншим полоненим морякам.

"Хлопці тримайтесь, ви сильні, не падайте духом, за вас хвилюються не тільки батьки, рідні, але й цілком не знайомі люди. Всі вони моляться, всі вони чекають вашого повернення. Тримайтеся!", - закликала вона.

Скріншот: YouTube / Телеканал Прямий

У коментарях під відео інтерв'ю з мамою українського моряка користувачі соцмережі обурюються діями російського агресора:

"Скільки ж Україна буде мучитися з тієї ординської неправди! Боже збав нас, врятуй нашу Україну від орди!";

"Українці кращі воїни"...

Скрін: YouTube / Телеканал Прямий

"Віднімати дитину у матері і віднімати мати сина немислимо, злочинно. Від смерті не кому не піти, поки є час подивися в небо. Буксир протаранили вранці, моряків обстріляли ввечері в територіальних водах. Наживка була і на її клюнули. Всі жителі планети побачили хто є хто. Введення воєнного стану показало, хто проти, того фінансує Росія..."

Скрін: YouTube / Телеканал Прямий

Як повідомлялося раніше, українці за добу зібрали для моряків, які потрапили в полон РФ після конфлікту в Азовському морі, більше 300 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що українських моряків, які опинилися в полоні РФ після конфлікту в Азовському морі 27 листопада, судили люди, які зрадили Україну і прийняли присягу окупаційним властям.

Нагадаємо, український військовополонений офіцер Олег Мельничук в "суді" скористався правом на перекладача, так як не розуміє російської мови.

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Відео: РБК-Україна