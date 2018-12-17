"Осколочные ранения и ушибы": Денисова рассказала о травмах пленных моряков

Видео: Брифинг Людмилы Денисовой (YouTube/"Укринформ")

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила о самочувствии украинских моряков, которые попали в плен РФ. Об этом она рассказала во время брифинга в Киеве в "Укринформе"

Людмила Денисова отметила, что информацию о пленных украинских моряках, которые содержатся в российской тюрьме "Матросская тишина", она получила от российского омбудсмена Москальковой, которая посетила ребят.

Самая серьезная травма у молодого моряка Андрея Эйдера. У него сильный ушиб колена и рваная травма ноги.

"Он получил сильный ушиб колена. Колено сейчас не сгибается, есть рваная рана ноги глубиной 2-4 сантиметра. Ему была оказана помощь в больнице Керчи. Сейчас ему ежедневно оказывается медицинская помощь. Он ждет консультации офтальмолога. Передвигается на костылях", – рассказала Денисова.

Также украинский омбудсмен рассказала о ранениях моряка Андрея Артеменко. Он получил осколочное ранение и сильный ушиб правой кисти руки.

"Сухожилия, кисть не травмированы, но движения пальцев рук затруднены. Глубокий осколочный порез последней фаланги безымянного пальца правой руки. Как сообщил раненый, по словам врачей, функции движения пальцев должны восстановиться", – рассказала уполномоченная Верховной Рады.

Еще у одного пленного моряка, Василия Сороки – рваная рана предплечья левой руки.

"Сорока получил тяжелую рваную рану предплечья левой руки, осколок прошел насквозь и застрял на выходе, частично повреждены сухожилия и мышцы руки. Ему также оказывается медицинская помощь", – добавила Денисова.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Денисова заявила об отсутствии "кротов" в команде адвокатов украинских моряков.

А также писали о том, что в сети рассказали о состоянии командира украинских моряков.