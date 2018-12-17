"Осколкові поранення і забої": Денисова розповіла про травми полонених моряків

Відео: Брифінг Людмили Денисової (YouTube/"Укрінформ")

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила про самопочуття українських моряків, які потрапили в полон РФ. Про це вона розповіла під час брифінгу в Києві в "Укрінформі"

Людмила Денисова зазначила, що інформацію про полонених українських моряків, які містяться в російській в'язниці "Матроська тиша", вона отримала від російського омбудсмена Москалькової, яка відвідала хлопців.

Сама серйозна травма у молодого моряка Андрія Эйдера. У нього сильний забій коліна і рвана травма ноги.

"Він отримав сильний забій коліна. Коліно зараз не згинається, є рвана рана ноги глибиною 2-4 сантиметри. Йому була надана допомога в лікарні Керчі. Зараз йому щодня надається медична допомога. Він чекає консультації офтальмолога. Пересувається на милицях", – розповіла Денисова.

Також український омбудсмен розповіла про поранення моряка Андрія Артеменка. Він отримав осколкове поранення і сильний забій правої кисті руки.

"Сухожилля, кисть не травмовані, але рухи пальців рук ускладнені. Глибокий осколковий поріз останньої фаланги безіменного пальця правої руки. Як повідомив поранений, за словами лікарів, функції руху пальців повинні відновитися", – розповіла уповноважена Верховної Ради.

Ще в одного полоненого моряка, Василя Сороки – рвана рана передпліччя лівої руки.

"Сорока отримав важку рвану рану передпліччя лівої руки, осколок пройшов наскрізь і застряг на виході, частково пошкоджені сухожилля і м'язи руки. Йому також надається медична допомога", – додала Денисова.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Денисова заявила про відсутність "кротів" в команді адвокатів українських моряків.

А також писали про те, що у мережі розповіли про стан командира українських моряків.