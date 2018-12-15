"Держится молодцом": в сети рассказали о состоянии командира украинских моряков

Фото: (facebook.com/Андрей Союстов)

Сообщается, что командир украинского судна четыре раза переводился в разные камеры

Адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Эмиль Курбединов рассказал о состоянии командира МБАК "Никополь" Богдана Небылицы после посещения СИЗО "Лефортово". Он пообщался с Небылицей и сказал, что украинский моряк "держится молодцом". Об этом рассказал адвокат Николай Полозов в своем Facebook.

"По словам адвоката, Небылица держится молодцом. Выглядит бодро, улыбается. Вместе с тем, за время нахождения в СИЗО "Лефортово" его четыре раза переводили в разные камеры. Сейчас сидит с человеком по имени Мухамед. Отношения нормальные, но особо не общаются", — пишет адвокат.

Полозов также добавил, что с ним проводились допросы и были назначены экспертизы. На одном из допросов Небылица назвал себя военнопленным.

"Как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос. В ходе допроса Богдан Небылица заявил, что является военнопленным", — написал он.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/nikolay.polozov

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Видео: РБК-Украина