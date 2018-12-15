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"Тримається молодцем": в мережі розповіли про стан командира українських моряків

STYLERВійна    15.12.2018 - 14:22
"Тримається молодцем": в мережі розповіли про стан командира українських моряків
Фото: (facebook.com/Андрей Союстов)

Повідомляється, що командир українського судна чотири рази переводився в різні камери

Адвокат команди захисту військовополонених українських моряків Еміль Курбединов розповів про стан командира МБАК "Нікополь" Богдана Небилиці після відвідування СІЗО "Лефортово". Він поспілкувався з Небилицею і сказав, що український моряк "тримається молодцем". Про це розповів адвокат Микола Полозов у своєму Facebook.

"За словами адвоката, Небилиця тримається молодцем. Виглядає бадьоро, посміхається. Разом з тим, за час перебування в СІЗО "Лефортово" його чотири рази переводили в різні камери. Зараз сидить з людиною на ім'я Мухамед. Відносини нормальні, але особливо не спілкуються", — пише адвокат.

Полозов також додав, що з ним проводилися допити і були призначені експертизи. На одному з допитів Небилиця назвав себе військовополоненим.

"Як і з іншими моряками, з Небилицею були проведені слідчі дії, ознайомили з кількома постановами про призначення експертиз. Також провели його допит. В ході допиту Богдан Небилиця заявив, що є військовополоненим", — написав він.

&quot;Тримається молодцем&quot;: в мережі розповіли про стан командира українських моряків

Скріншот поста облікового запису facebook.com/nikolay.polozov

Нагадаємо, що одесити організували флешмоб на підтримку полонених моряків.

Також ми писали, що Денисова повторно попросила дозволу відвідати українських моряків.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала банду, яка вербувала українських моряків.

Відео: РБК-Україна

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