"Тримається молодцем": в мережі розповіли про стан командира українських моряків

Фото: (facebook.com/Андрей Союстов)

Повідомляється, що командир українського судна чотири рази переводився в різні камери

Адвокат команди захисту військовополонених українських моряків Еміль Курбединов розповів про стан командира МБАК "Нікополь" Богдана Небилиці після відвідування СІЗО "Лефортово". Він поспілкувався з Небилицею і сказав, що український моряк "тримається молодцем". Про це розповів адвокат Микола Полозов у своєму Facebook.

"За словами адвоката, Небилиця тримається молодцем. Виглядає бадьоро, посміхається. Разом з тим, за час перебування в СІЗО "Лефортово" його чотири рази переводили в різні камери. Зараз сидить з людиною на ім'я Мухамед. Відносини нормальні, але особливо не спілкуються", — пише адвокат.

Полозов також додав, що з ним проводилися допити і були призначені експертизи. На одному з допитів Небилиця назвав себе військовополоненим.

"Як і з іншими моряками, з Небилицею були проведені слідчі дії, ознайомили з кількома постановами про призначення експертиз. Також провели його допит. В ході допиту Богдан Небилиця заявив, що є військовополоненим", — написав він.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/nikolay.polozov

Нагадаємо, що одесити організували флешмоб на підтримку полонених моряків.

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Відео: РБК-Україна