ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Запускали бумажные кораблики: одесситы организовали флешмоб в поддержку пленных моряков

STYLERПроисшествия    15.12.2018 - 13:30
Запускали бумажные кораблики: одесситы организовали флешмоб в поддержку пленных моряков
Флешмоб с бумажными корабликами (фото: infoport.live)

Они запускали в море бумажные кораблики, которые сделали своими руками

15 декабря молодежь Одессы устроила на пляже города флешмоб в поддержку взятых в плен украинских моряков. Они запускали бумажные кораблики, сделанные своими руками.

Запускали бумажные кораблики: одесситы организовали флешмоб в поддержку пленных моряков

Одесские активисты на акции в поддержу пленных моряков (фото: infoport.live)

На оригами-корабликах написали названия захваченных украинских кораблей: "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу".

Напомним, 13 декабря в Одессе дети запустили бумажные кораблики на пляже лагеря "Молодая гвардия".

Запускали бумажные кораблики: одесситы организовали флешмоб в поддержку пленных моряков

Кораблики запускали на одном из одесских пляжей (фото: infoport.live)

9 декабря подобную акцию организовали жители Бердянска – они провели на центральном пляже флешмоб "Воля и море" в поддержку украинских моряков, которые находятся в московских тюрьмах.

Также 3 декабря во Владивостоке прошла акция в поддержку плененных украинских моряков, захваченных российскими военными около Керченского пролива.

Напомним, что сейчас украинские моряки, захваченные российскими военными 25 ноября возле Керченского проливе, находятся в московском СИЗО. В нарушение Женевской конвенции с них снята военная форма и все знаки отличия, и надета тюремная одежда.

Ранее мы писали о том, что в Смеле Черкасской области поставили билборды в поддердку пленного моряка Олега Мельничука.

Также мы публиковали новость о признании матери незаконно захваченного в плен украинского моряка Андрея Опрысько.

 

"Показаний давать не будет": адвокат рассказал о молодом пленном моряке Саммит ЕС требует немедленного освобождения украинских моряков
Новости Украины морякиКерченский моствоенные
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь