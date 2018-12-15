Запускали бумажные кораблики: одесситы организовали флешмоб в поддержку пленных моряков

Они запускали в море бумажные кораблики, которые сделали своими руками
15 декабря молодежь Одессы устроила на пляже города флешмоб в поддержку взятых в плен украинских моряков. Они запускали бумажные кораблики, сделанные своими руками.
Одесские активисты на акции в поддержу пленных моряков (фото: infoport.live)
На оригами-корабликах написали названия захваченных украинских кораблей: "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу".
Напомним, 13 декабря в Одессе дети запустили бумажные кораблики на пляже лагеря "Молодая гвардия".
Кораблики запускали на одном из одесских пляжей (фото: infoport.live)
9 декабря подобную акцию организовали жители Бердянска – они провели на центральном пляже флешмоб "Воля и море" в поддержку украинских моряков, которые находятся в московских тюрьмах.
Также 3 декабря во Владивостоке прошла акция в поддержку плененных украинских моряков, захваченных российскими военными около Керченского пролива.
Напомним, что сейчас украинские моряки, захваченные российскими военными 25 ноября возле Керченского проливе, находятся в московском СИЗО. В нарушение Женевской конвенции с них снята военная форма и все знаки отличия, и надета тюремная одежда.
Ранее мы писали о том, что в Смеле Черкасской области поставили билборды в поддердку пленного моряка Олега Мельничука.
Также мы публиковали новость о признании матери незаконно захваченного в плен украинского моряка Андрея Опрысько.