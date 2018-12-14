"Не только родные их ждут": мать пленного украинского моряка поразила признанием

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Женщина попросила писать ему письма

Мать незаконно захваченного в плен украинского моряка Андрея Опрысько призналась, что уже три недели не отходит от телевизора в поисках хоть какой-то весточки о сыне. Об этом сообщает "24 канал".

"Ничего не делаю, разве включаю телевизор и смотрю, когда будут передавать хоть какую-то весточку", - сказала она.

Более того, женщина призвала украинцев "не стоять в стороне".

"Они будут чувствовать, что за них помнят, что не только родные ждут их, а и другие люди с уважением относятся к ним", - подчеркнула она.

В то же время ведущая Елена Солонина уточнила, что обратиться к незаконно захваченным в плен украинцам может каждый. Но есть несколько правил.

"Ни в коем случае не поднимать никаких вопросов и ничего не говорить о политике. Лучшая поддержка – это домашние письма, где вы можете писать о своем досуге, о семье и так далее", - сказала она.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что саммит ЕС требует немедленного освобождения украинских моряков.

А также рассказывали о том, что капитан захваченного "Яны Капу" отказался давать показания.