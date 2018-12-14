"Не тільки рідні їх чекають": мати полоненого українського моряка вразила зізнанням

Жінка попросила писати йому листи
Мати незаконно захопленого в полон українського моряка Андрія Оприсько зізналася, що вже три тижні не відходить від телевізора в пошуках хоч якоїсь звістки про сина. Про це повідомляє "24 канал".
"Нічого не роблю, хіба вмикаю телевізор і дивлюся, коли будуть передавати хоч якусь вісточку", - сказала вона.
Більш того, жінка закликала українців "не стояти осторонь".
"Вони будуть відчувати, що за них пам'ятають, що не тільки рідні чекають їх, а й інші люди з повагою ставляться до них", - підкреслила вона.
У той же час ведуча Олена Солонина уточнила, що звернутися до незаконно захоплених у полон українців може кожен. Але є кілька правил.
"Ні в якому разі не піднімати жодних питань і нічого не говорити про політику. Найкраща підтримка – це з листа, де ви можете писати про своє дозвілля, про сім'ю і так далі", - сказала вона.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що саміт ЄС вимагає негайного звільнення українських моряків.
А також розповідали про те, що капітан захопленого "Яни Капу" відмовився давати свідчення.