Поддержали земляка: в Смеле появились билборды с изображением пленного моряка

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Жители города поддержали Олега Мельничука – одного из моряков, захваченных в Керченском проливе

Билборды с изображением военнопленного командира рейдового буксира "Яны Капу" Олега Мельничука с подписью "Смела. Своих не оставляем!" появились на улицах города Смела Черкасской области. Об этом сообщило местное издание "Інфоміст".

Билборд в поддержку моряка (infomist.ck.ua)

Олег Мельничук – один из военнопленных моряков, которых захватили российские военные 25 ноября вблизи Керченского пролива.

Он родился в 1995 году в Смеле. Учился в местной школе, затем в профессиональном лицее в Черкассах, после чего ушел в Вооруженные силы Украины.

Олег Мельничук (фото: facebook.com/anton.naumlyuk)

Как удалось узнать, за такой инициативой стоят неравнодушные черкасчане. Макет разработал известный украинский художник Андрей Ермоленко.

Напомним, 12 декабря стало известно, что капитан захваченного украинского буксира "Яны Капу" отказался давать показания российским следователям.

Ранее мы также писали о том, как Мельничук на допросе сказал, что не понимает русский и попросил дать ему переводчика.