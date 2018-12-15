Підтримали земляка: у Смілі з'явились білборди із зображенням полоненого моряка

Колаж РБК-Україна

Жителі міста підтримали Олега Мельничука – одного з моряків, захоплених в Керченській протоці

Білборди із зображенням військовополоненого командира рейдового буксира "Яни Капу" Олега Мельничука з підписом "Сміла. Своїх не лишаємо!" з'явилися на вулицях міста Сміла, що на Черкащині. Про це повідомило місцеве видання "Інфоміст".

Білборд на підтримку моряка (infomist.ck.ua)

Олег Мельничук – один із військовополонених моряків, яких захопили російські військові 25 листопада поблизу Керченської протоки.

Він народився у 1995 році у Смілі. Навчався у місцевій школі, потім у професійному ліцеї в Черкасах, після чого пішов у Збройні сили України.

Олег Мельничук (фото: facebook.com/anton.naumlyuk)

Як вдалося дізнатися, за такою ініціативою стоять небайдужі черкащани. Макет розробив відомий український художник Андрій Єрмоленко.

Нагадаємо, 12 грудня стало відомо, що капітан захопленого українського буксира "Яни Капу" відмовився давати свідчення російським слідчим.

Раніше ми також писали про те, як Мельничук на допиті сказав, що не розуміє російську і попросив дати йому перекладача.