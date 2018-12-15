Запускали паперові кораблики: одесити організували флешмоб на підтримку полонених моряків

Флешмоб з паперовими корабликами (фото: infoport.live)

Вони запускали в море паперові кораблики, які зробили своїми руками

15 грудня молодь Одеси влаштувала на пляжі міста флешмоб в підтримку взятих в полон українських моряків. Вони запускали паперові кораблики, зроблені своїми руками.

Одеські активісти на акції в підтримку полонених моряків (фото: infoport.live)

На орігамі-корабликах написали назви захоплених українських кораблів: "Бердянськ", "Нікополь", "Яни Капу".

Кораблики запускали на одному з одеських пляжів (фото: infoport.live)

Нагадаємо, 13 грудня в Одесі діти запустили паперові кораблики на пляжі табору "Молода гвардія".

9 грудня подібну акцію організували жителі Бердянська – вони провели на центральному пляжі флешмоб "Воля і море" в підтримку українських моряків, які перебувають у московських в'язницях.

Також 3 грудня у Владивостоку пройшла акція в підтримку полонених українських моряків, захоплених російськими військовими біля Керченської протоки.

Нагадаємо, що зараз українські моряки, захоплені російськими військовими 25 листопада біля Керченської протоці, знаходяться в московському СІЗО. Через порушення Женевської конвенції з них знято військова форма і всі відзнаки, і вдягнено тюремний одяг.

Раніше ми писали про те, що в Смілі Черкаської області поставили білборди на підтримку полоненого моряка Олега Мельничука.

Також ми публікували новину про визнання матері незаконно захопленого в полон українського моряка Андрія Оприсько.