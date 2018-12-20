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Самому младшему из захваченных моряков сегодня исполнилось 19 лет

STYLERПерсона    20.12.2018 - 17:27
Самому младшему из захваченных моряков сегодня исполнилось 19 лет
Коллаж РБК-Украина

МИД делает все возможное для скорейшего освобождения моряков

В четверг, 20 декабря, самому младшему из захваченных военными РФ возле Керченского пролива украинских моряков Андрею Ейдеру исполнилось 19 лет.

Об этом на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Министр пожелал родным и близким моряков быть сильными и мужественными.Самому младшему из захваченных моряков сегодня исполнилось 19 лет

Скриншот поста (twitter.com/PavloKlimkin)

По словам Климкина, МИД делает все возможное, чтобы украинские моряки поскорее вернулись домой.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин рассказал, когда будет рассмотрен вопрос освобождения украинских моряков.

Читайте также: "Суд" в Крыму оставил под стражей четырех украинских моряков.

Также мы публиковали новость о том, что моряк Сергей Чулиба встретился с адвокатом и назвал себя военнопленным.

РФ обвинила США и Евросоюз в подготовке "провокации" в Керченском проливе Путин: военная компонента в Крыму будет усиливаться
Новости Украины МИД УкраиныКрымПавел КлимкинморякиКерченский мост
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