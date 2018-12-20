Наймолодшому із захоплених моряків сьогодні виповнилося 19 років

МЗС робить все можливе для найшвидшого звільнення моряків
У четвер, 20 грудня, наймолодшому із захоплених росіянами біля Керченської протоки українських моряків Андрію Ейдеру виповнилося 19 років.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Міністр побажав рідним і близьким моряків бути сильними та мужніми.
Скріншот посту (twitter.com/PavloKlimkin)
За словами Клімкіна, МЗС робить все можливе, щоб українські моряки якнайшвидше повернулися додому.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін розповів, коли буде розглянуто питання звільнення українських моряків.
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Також ми публікували новину про те, що моряк Сергій Чуліба зустрівся з адвокатом і назвав себе військовополоненим.