Наймолодшому із захоплених моряків сьогодні виповнилося 19 років

Колаж РБК-Україна

МЗС робить все можливе для найшвидшого звільнення моряків

У четвер, 20 грудня, наймолодшому із захоплених росіянами біля Керченської протоки українських моряків Андрію Ейдеру виповнилося 19 років.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Міністр побажав рідним і близьким моряків бути сильними та мужніми.

Скріншот посту (twitter.com/PavloKlimkin)

За словами Клімкіна, МЗС робить все можливе, щоб українські моряки якнайшвидше повернулися додому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін розповів, коли буде розглянуто питання звільнення українських моряків.

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Також ми публікували новину про те, що моряк Сергій Чуліба зустрівся з адвокатом і назвав себе військовополоненим.