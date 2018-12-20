ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Наймолодшому із захоплених моряків сьогодні виповнилося 19 років

STYLERПерсона    20.12.2018 - 17:27
Наймолодшому із захоплених моряків сьогодні виповнилося 19 років
Колаж РБК-Україна

МЗС робить все можливе для найшвидшого звільнення моряків

У четвер, 20 грудня, наймолодшому із захоплених росіянами біля Керченської протоки українських моряків Андрію Ейдеру виповнилося 19 років.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

 

Міністр побажав рідним і близьким моряків бути сильними та мужніми.Наймолодшому із захоплених моряків сьогодні виповнилося 19 років

Скріншот посту (twitter.com/PavloKlimkin)

За словами Клімкіна, МЗС робить все можливе, щоб українські моряки якнайшвидше повернулися додому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін розповів, коли буде розглянуто питання звільнення українських моряків.

 

Читайте також: "Суд" у Криму залишив під вартою чотирьох українських моряків.

Також ми публікували новину про те, що моряк Сергій Чуліба зустрівся з адвокатом і назвав себе військовополоненим.

РФ звинуватила США і Євросоюз у підготовці "провокації" в Керченській протоці Путін: військова компонента в Криму буде посилюватися
Новини України МЗСКримПавло КлімкінморякиКерченский мост
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся