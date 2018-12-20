Адвокат розповів про стан пораненого українського моряка в російському полоні

Андрій Ейдер (Фото: facebook.com)

Осколок з ноги моряка російські лікарі вирішили не витягувати

Захоплений в Керченській протоці в російський полон український моряк з катера "Бердянськ" Андрій Ейдер, якому 20 грудня виповнилося 19 років, вже одужує після отримання осколкового поранення ніг під час захоплення. Про це розповіла адвокат українця Олександра Маркова на сторінці в соцмережі Facebook.

Військовополонений утримується у СІЗО 1 УФСІН РФ в Москві (в Матроській тиші).

Зазначається, що у хлопця коліна нормально згинаються, вже зняли шви, а в одній з областей залишилося поміняти перев'язки всього лише 2-3 рази.

Осколок з ноги лікарі вирішили не витягувати, так як він дуже маленький і "зайвий раз шматувати ногу буде гірше".

Адвокат розповіла, що відвідала свого підзахисного в тому числі і з метою привітати з днем народження.

"Звичайно, Андрій мужньо тримається і приховує емоції, але сьогодні я помітила в його очах особливу печаль. Видно, що хлопець сумує за рідним. Тому наша розмова більше будувалася саме з людської сторони, а не професійної. Всі ми розуміємо, що будь-якій людині необхідна підтримка, і я, будучи адвокатом, ставлюся до цього питання з розумінням", - написала вона.

Эйдер передав слова подяки за підтримку і передані йому волонтерами речі.

Адвокат розповіла, що Андрія турбує його переклад з Матроської тиші в Лефортово до решти до того, як він встигне остаточно видужати.

"Все, що я особисто від себе хотіла побажати в цей день Андрію - скоріше почути голоси своїх близьких, побачити і обійняти своїх рідних, щоб він реалізував всі свої мрії і бажання, і ніколи не був самотній", - зазначила вона.

Скрін: facebook.com/alexandra.markova

Як повідомлялося раніше, уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила про самопочуття українських моряків, які потрапили в полон РФ.

Також ми писали, що рідні українських моряків, захоплених у полон, чекають хлопців вдома і називають "суд" в РФ над своїми синами незаконним, а дії росіян – піратством.

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли про стан командира українських моряків.

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Відео: РБК-Україна