"Не забывайте нас": пленный украинский моряк написал письмо в Украину

Коллаж РБК-Украина

Парень рассказал о своем самочувствии и поздравил всех с наступающими праздниками

Самый молодой пленный украинский моряк Андрей Эйдер, которому недавно исполнилось 19 лет, написал письмо в Украину. Письмо опубликовала журналист Таисия Турчин, которая ранее писала свое письмо моряку, на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что Андрей Эйдер рассказал о своем здоровье и о том, как он воспринимает то место, в котором находится в данный момент – СИЗО "Лефортово".

"Кажется, вот она, свобода. Она так далеко и так близко… В нашем бренном мире все забывается быстрее, чем докуришь пачку сигарет. Увы, это правда. Не хочется, чтобы про это забывали. Ведь 24 человека просто так сидят в СИЗО из других стран. Ведь все эти люди — военные, они служат народу Украины", - написал моряк.

Фото: Андрей Эйдер (facebook.com/taisiya.turchyn)

Он сообщил, что его раны затягиваются, но по-прежнему ходит, хромая.

"По лестнице подниматься и спускаться сложно, увы, сильная нагрузка на ноги, как бы смешно не звучало, руками за перила хватаюсь и иду. Увы, банально пока не могу ногу лежа вертикально вверх поднять, не хватает сил", - сообщил Эйдер и добавил, что пленные моряки надеются на скорое возвращение домой.

"Надеюсь на скорейшее политическое решение, пока времени прошло относительно немного. Хочется, чтобы народ помнил. Всех с наступающим праздником. Верните нас домой", - отметил моряк.

Скриншот письма (facebook.com/taisiya.turchyn)

Таисия Турчин сообщила, что в письме были жирно зачеркнуты слова "Слава Украине".

"Несложно заметить закрашенные цензором несколько слов. Нам в редакции понадобилось секунд пять, чтобы понять, какие же слова смутили тюремных цензоров путинского режима. А вы поняли? Не забывайте парней", — написала Турчин.

Скриншот поста (facebook.com/taisiya.turchyn)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что адвокат рассказал о состоянии раненого украинского моряка в российском плену.

А также рассказывали о том, какие травмы получили пленные украинские моряки и как проходит их выздоровление.