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Порошенко купил квартиры семьям пленных украинских военных

STYLERЖизнь    28.12.2018 - 09:27
Порошенко купил квартиры семьям пленных украинских военных
Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

Глава государства за собственные средства приобрел две квартиры в Кропивницкому

Президент Украины Петр Порошенко подал в Единый госреестр деклараций сведения о двух квартир, которые 27 декабря, как физическое лицо, приобрел в Кропивницком. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, пишет "Укринформ".

В разделе о существенных изменениях имущественного состояния появились сообщения о том, что Порошенко купил две квартиры, на что потратил 2 287 166 грн.

В тот же день Порошенко подарил эти квартиры семьям двух военнослужащих, Сергея Глондара и Александра Коринькова. Старшина Глондар и младший сержант Кориньков попали в плен в 2015 году во время боев за Дебальцево. Уже почти четыре года их не удается вызволить из плена, несмотря на все усилия.

В сентябре этого года, находясь в Кропивницкому, президент посетил 3-й отдельный полк Сил специального назначения Вооруженных сил Украины имени князя Святослава Храброго. Герой Украины Александр Трепак рассказал ему о сложных жилищных условиях семей двух пленных военнослужащих, а Порошенко пообещал решить эту проблему.

Для главы государства приоритетным остается освобождение всех без исключения украинских военнопленных, а также заложников, которые находятся на территории страны-агрессора.

Напомним, что все захваченные РФ украинские моряки назвали себя военнопленными.

Ранее мы писали о том, что пленный украинский моряк написал трогательное письмо в Украину.

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