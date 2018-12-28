Порошенко придбав квартири родинам полонених українських військових

Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

Глава держави за власні кошти придбав дві квартири у Кропивницькому

Президент України Петро Порошенко подав до Єдиного держреєстру декларацій відомості про дві квартири, які 27 грудня, як фізична особа, придбав у Кропивницькому. Про це повідомили у прес-службі глави держави, пише "Укрінформ".

У розділі про суттєві зміни майнового стану з’явилися повідомлення про те, що Порошенко купив два помешкання, на що витратив 2 287 166 грн.

В той же день Порошенко подарував ці квартири родинам двох військовослужбовців, Сергія Глондара та Олександра Корінькова. Старшина Глондар та молодший сержант Коріньков потрапили у полон у 2015 році під час боїв за Дебальцеве. Вже майже чотири роки їх не вдається визволити з полону, попри всі зусилля.

У вересні цього року, перебуваючи у Кропивницькому, президент відвідав 3-й окремий полк Сил спеціального призначення Збройних сил України імені князя Святослава Хороброго. Герой України Олександр Трепак розповів йому про складні житлові умови родин двох полонених військовослужбовців, а Порошенко пообіцяв вирішити цю проблему.

Для глави держави пріоритетним залишається звільнення усіх без виключення українських військовополонених, а також заручників, які перебувають на території країни-агресора.

Нагадаємо, що всі захоплені РФ українські моряки назвали себе військовополоненими.

Раніше ми писали про те, що полонений український моряк написав зворушливий лист в Україну.