ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

УВінниці військові підтримали полонених моряків і провели флешмоб (фото, відео)

STYLERЖиття    04.01.2019 - 18:10
УВінниці військові підтримали полонених моряків і провели флешмоб (фото, відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Подібні акції відбуваються по всій Україні

У Вінниці у п'ятницю, 4 січня, військовослужбовці провели патріотичний флешмоб на підтримку захоплених в полон російськими силовиками українських моряків в Азовському морі. Про це повідомляє місцеве видання "Vежа".

Як розповіли бійці полку імені Богуна, вони хотіли показати, що Україна "своїх не забуває".

Вранці 80 "богунівців" утворили на площі Стуса тризуб та зіграли Гімн України і марш Військово-морських сил.

Відео акції опубліковано на Facebook-сторінці ресурсу.

Відео: facebook.com/vezha.ua

"Для акції ми обрали саме площу Стуса, тому що це символічно. Адже Василь Стус ще в ті часи боровся за незалежну Україну, за що і постраждав", - пояснив полковник Віталій Соколюк.

Він також наголосив, що подібні акції на підтримку військовополонених моряків відбуваються по всій країні.

 

Фото: vezha.vn.ua

"Вони показали доблесть і відвагу під час проходу Керченською протокою і навіть перебуваючи в полоні, залишаються вірними присязі та демонструють силу духу", - сказав полковник.

"Богунівці", які брали участь у флешмобі, на заклик "відважним українським морякам" тричі гукнули "Слава!"

Соколюк дуже сподівається, що полонені моряки побачать фото і відео з цього флешмобу.

"Чи вже тоді, коли вийдуть на волю, це обов'язково станеться. Тому що Україна не забуває про своїх", - додав полковник.

УВінниці військові підтримали полонених моряків і провели флешмоб (фото, відео)

Фото: vezha.vn.ua

Як повідомлялося раніше, батьки військовополонених українських моряків прокоментували нещодавнє заяву німецького канцлера Ангели Меркель і французького лідера Еммануеля Макрона про те, що взяті в полон РФ моряки повинні святкувати Різдво і Новий рік у сімейному колі.

Також ми писали про те, що президент України Петро Порошенко купив квартири родинам полонених українських військових.

Нагадаємо, раніше адвокат захопленого в Керченській протоці в російський полон українського моряка з катера "Бердянськ" 19-річного Андрія Ейдера розповів, що він вже одужує після отримання осколкового поранення ніг під час захоплення.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

"Флот своїх не кидає": батьки полоненого командира "Бердянська" розповіли про сина Розсекречено дані військових РФ, які напали на українські кораблі
Новини України Вінницяфлешмобнападение на ВМС
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся