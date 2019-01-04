УВінниці військові підтримали полонених моряків і провели флешмоб (фото, відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Подібні акції відбуваються по всій Україні

У Вінниці у п'ятницю, 4 січня, військовослужбовці провели патріотичний флешмоб на підтримку захоплених в полон російськими силовиками українських моряків в Азовському морі. Про це повідомляє місцеве видання "Vежа".

Як розповіли бійці полку імені Богуна, вони хотіли показати, що Україна "своїх не забуває".

Вранці 80 "богунівців" утворили на площі Стуса тризуб та зіграли Гімн України і марш Військово-морських сил.

Відео акції опубліковано на Facebook-сторінці ресурсу.

Відео: facebook.com/vezha.ua

"Для акції ми обрали саме площу Стуса, тому що це символічно. Адже Василь Стус ще в ті часи боровся за незалежну Україну, за що і постраждав", - пояснив полковник Віталій Соколюк.

Він також наголосив, що подібні акції на підтримку військовополонених моряків відбуваються по всій країні.

Фото: vezha.vn.ua

"Вони показали доблесть і відвагу під час проходу Керченською протокою і навіть перебуваючи в полоні, залишаються вірними присязі та демонструють силу духу", - сказав полковник.

"Богунівці", які брали участь у флешмобі, на заклик "відважним українським морякам" тричі гукнули "Слава!"

Соколюк дуже сподівається, що полонені моряки побачать фото і відео з цього флешмобу.

"Чи вже тоді, коли вийдуть на волю, це обов'язково станеться. Тому що Україна не забуває про своїх", - додав полковник.

Фото: vezha.vn.ua

Як повідомлялося раніше, батьки військовополонених українських моряків прокоментували нещодавнє заяву німецького канцлера Ангели Меркель і французького лідера Еммануеля Макрона про те, що взяті в полон РФ моряки повинні святкувати Різдво і Новий рік у сімейному колі.

Також ми писали про те, що президент України Петро Порошенко купив квартири родинам полонених українських військових.

Нагадаємо, раніше адвокат захопленого в Керченській протоці в російський полон українського моряка з катера "Бердянськ" 19-річного Андрія Ейдера розповів, що він вже одужує після отримання осколкового поранення ніг під час захоплення.

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Відео: РБК-Україна