Морпіхи записали зворушливе відео до Дня Соборності України

Фото: колаж РБК-Україна

Акція від флоту у соцмережі стала черговим "живим ланцюжком"

Українські військовослужбовці військово-морських сил провели акцію з нагоди Дня Соборності, який щорічно відзначається 22 січня. Ліцеїсти, студенти військових інститутів, військовослужбовці ВМС влаштували своєрідний флешмоб і привітали українців зі святом. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Рідна Україна" у Facebook.

На ролику хлопці і дівчата розповідають про рід військ та звідки вони родом. Символічно ці привітання від флоту в мережі з усіх кінців нашої країни стало черговим "живим ланцюгом".

Українців привітали ліцеїсти військово-морського ліцею родом з Донецької області, Одеси, Волині, Криму, Львова та інших міст. Також до акції долучилися курсанти інституту ВМС, військові моряки, морські піхотинці, артилеристи ВМС ЗС...

Фото: скрін facebook.com/ridna.uk

Один з моряків біля танкера "Фастів" розповів, що під час окупації РФ Криму проходив службу на півострові. А сам він родом з Херсона.

Фото: скрін facebook.com/ridna.uk

"Ми соборні в нашій єдності. Слава Україні, героям слава!", - резюмували військові у своєму привітанні.

Відео: facebook.com/ridna.uk

В коментарях до ролика користувачі мережі захоплюються флешмобом і бажають молодим захисникам України здоров'я:

"З усіх куточків рідної Україна створена армія, яка захищає свою землю. Слава українським захисникам! Перемога буде за нами! Боже збережи таку чудову молодь. Слава Україні";

"Здоров'я усім вам міцного";

"Яка гарна молодь, яке чудове покоління! Я вірю, що ми будемо сильними і зуміємо за себе постояти";

Скрін коментарів: facebook.com/ridna.uk

Як повідомлялося раніше, в Києві з нагоди Дня Соборності України 22 січня активісти провели біля мосту Патона акцію "Живий ланцюг соборності".

Нагадаємо, в минулому році Styler публікував яскраві фото зі святкування Дня Соборності - українці створили "живий ланцюг" і розгорнули національний прапор.

Також ми писали про те, що 4 січня у Вінниці військовослужбовці провели патріотичний флешмоб в підтримку захоплених в полон російськими силовиками українських моряків в Азовському морі.

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Відео: РБК-Україна