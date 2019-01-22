"Пальці не згинаються": адвокат розповів про здоров'я військовополоненого моряка

Колаж РБК-Україна

Бадамшин стверджує, що Росія приховує медичні документи

Сергій Бадамшин розповів про те, як побував у пораненого військовополоненого моряка Сергія Сороки. Вони зустрілися після візиту Потяєвої, яка стверджувала, що хлопець одужав на 80 %". Однак адвокат стверджує, що це зовсім не так. Відповідний пост опублікований в соціальній мережі Facebook.

Адвокат стверджує, що медичні документи приховують, а поранений і зовсім не може згинати пальці, незважаючи на гучні заяви Потяєвої, яка стверджувала, що моряк абсолютно здоровий.

Фото: (facebook.com/sbadamshin)

"Звідки у Потявої ці цифри і методика, якою вона визначила процес одужання, мені невідомо. Але відомо одне, що функції руки не відновлюються, пальці не згинаються, набряк не сходить, в руці залишаються осколки, а медичні документи в порушенні закону не надані не те що адвокату, але навіть самому хворому", - пише Бадамшин.

Скріншот поста: (facebook.com/sbadamshin)

Нагадаємо, що родичі моряків просять ЄС вплинути на надання медичної допомоги полоненим. Як зазначається, родичі звернули увагу на важкий стан поранених і попросили країни ЄС негайно втрутитися в ситуацію і вплинути на повернення моряків додому.

РБК-Україна писало, що Україна вимагає підтверджену медичними довідками офіційну інформацію про стан здоров'я українських моряків, захоплених Росією в ході атаки в Керченській протоці.

Також повідомляли, що морпіхи записали зворушливе відео до Дня Соборності України. Символічно ці привітання від флоту в мережі з усіх кінців нашої країни стали черговим "живим ланцюгом".