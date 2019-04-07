Люди с аутизмом - гении: Супрун развеяла мифы о нарушении развития

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Супрун рассказала правду о людях, которые страдают аутизмом

Уляна Супрун рассказала о том, что люди с аутизмом (расстройства аутистического спектра (РАС) во всем мире сталкиваются с дискриминацией. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

Супрун подчеркнула, что существует много мифов, например, что все люди с РАС похожи на героя Дастина Гофмана в фильме "Человек Дождя". При этом все люди индивидуальны и имеют свои особенности и возможности. Некоторые могут жить самостоятельно, а другие нуждаются в постоянной поддержке.

Миф 1: Аутизм - это болезнь

Факты: Расстройства аутистического спектра - это не болезнь, а нарушение развития, которое характеризуется трудностями с социальным взаимодействием и общением. Аутизм нельзя вылечить, но со временем можно адаптировать человека к социальной жизни.

Миф 2: Аутизм связан с вакцинацией

Факты: Исследования доказывают, что вакцины ни в коем случае не могут вызвать развитие аутистических расстройств у детей. Согласно научным данным, существует много факторов, которые увеличивают вероятность появления у ребенка РАС, в частности факторы окружающей среды и генетики.

Миф 3: Аутизм - редкое нарушение

Факты: По данным ВОЗ, 1 ребенок из 160 страдает расстройством аутистического спектра. В Украине зарегистрировано более 7000 таких детей (7491 в 2017 году).

Миф 4: Все люди с аутизмом - гении/имеют нарушения интеллекта

Факты: Все люди разные. Так, среди них есть те, кто в состоянии решать сложные математические задачи и у них феноменальная память, но также есть люди со средними способностями. Люди с РАС могут быть очень одаренными, но им необходимо намного больше времени, чтобы научиться чему-то очень простому.

Миф 5: Они замкнуты, не хотят общаться и им никто не нужен

Факты: Это не так. Все люди испытывают потребность в общении. У людей с РАС могут возникать трудности с использованием социальных навыков, поэтому им сложнее строить отношения. Но еще никто не отказывался от друзей.

Напомним, что Супрун рассказала, как сохранить здоровье и что нужно для этого делать.

Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала, когда украинцы смогут проходить бесплатные тесты на рак.